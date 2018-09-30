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Фильм «Хрусталь» Дарьи Жук продолжает собирать награды

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  • 30.09.2018, 19:51
кадр из х/ф Хрусталь

На этот раз - главный приз на кинофестивале «Меридианы Тихого».

Самая важная награда фестиваля — приз зрительских симпатий, вручаемый лучшему русскоязычному фильму программы, достался режиссеру из Беларуси Дарье Жук за фильм «Хрусталь», пишет «Коммерсант».

Рассказанная в нем настолько же безумная, насколько и достоверная для тех времен история происходит в 1990-е в обнищавшем после распада Союза Минске. Двадцатилетняя Веля, грезящая о хрустальных реках и кисельных берегах далекой Америки, где живет свобода, люди отрываются на вечеринках под хаус-музыку и никто никого не учит жить, подает документы на американскую визу и для верности покупает на рынке бланк конторы, где якобы работает менеджером за приличную зарплату.

Но указанный на бланке телефон оказывается домашним номером вороньей слободки в соседнем городке, сосредоточенном вокруг завода по производству хрусталя, где получают зарплату собственными изделиями. Чтобы не запороть мечту, Веля решает взять судьбу в свои руки и упрашивает владельцев номера дать ей самой посидеть на телефоне, поневоле оказываясь вовлеченной во все их неказистое и жестокое бытование. Щемящая трагикомедия о тревожной молодости, где Джим Джармуш встречает «Маленькую Веру», скоро выйдет в российский прокат, и можно будет отдать должное отличному выбору зрителей Владивостока, поощривших этот живой и честный фильм о взрослении в 1990-е.


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