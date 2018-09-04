Опубликован список из 50 наемников ЧВК «Вагнер», погибших при ударе авиации США в Сирии 4.09.2018, 18:55

СБУ дополнительно обнародовала фамилии еще девяти российских наемников, погибших возле города Дейр-эз-Зор 7–8 февраля.

Российские спецслужбы приняли беспрецедентные меры для недопущения публикации списка погибших в Сирии наемников ЧВК "Вагнер" и зачистили их аккаунты в соцсетях, однако Служба безопасности Украины располагает информацией о 80 российских боевиках, убитых в боевом столкновении с американцами возле сирийского города Дейр-эз-Зор 7–8 февраля 2018 года. Об этом заявила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности уже публиковала данные о 41 погибшем наемнике. 4 сентября СБУ дополнила этот список фамилиями еще девяти боевиков, погибших или умерших от полученных ранений, в том числе иностранных граждан, а также обнародовала групповые фотографии наемников "Вагнера", сделанные в Сирии накануне их разгрома.

Владислав Апостол, 13.01.1988, имел двойное гражданство РФ и Республики Молдова, убивал на территории Чечни, участник российских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Украине;

Владимир Вертинский, 13.06.1954, гражданин РФ, был действующим депутатом Петропавловской сельской думы Катайского района Курганской области от местного отделения всероссийской партии "Единая Россия";

Степан Соломатов, 20.09.1990, гражданин РФ, близкий родственник российских музыкантов из Москвы – Валентины Соломатовой и Юрия Андрийчука, принадлежность к российским НВФ в Украине проверяется;

Сергей Макаров, 20.09.1984, гражданин РФ, участник российских НВФ в Украине;

Артем Кутсарь, 24.01.1984, гражданин РФ, убивал на территории Чечни, участник российских НВФ в Украине;

Евгений Баскаков, 1.01.1982, гражданин РФ, участник российских НВФ в Украине;

Сергей Ганчеров, 16.07.1992, гражданин РФ, принадлежность к российским НВФ в Украине проверяется;

Ильсур Нуртдинов, 20.02.1982, гражданин РФ, участник российских НВФ в Украине;

Константин Багашев, 11.12.1970, гражданин Украины, участник российских НВФ на Донбассе.

"Несмотря на попытки российских спецслужб скрыть, прежде всего от российского гражданского общества, правду о массовых потерях наемников ЧВК "Вагнер", СБУ готова передать журналистам имеющиеся доказательства их гибели в Сирии вместе с показаниями родных и близких наемников", – заявили в спецслужбе.

По имеющимся оперативным данным СБУ, более 80% российских наемников в Сирии до этого принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований.

В СБУ пообещали, что позже обнародуют дополнительную информацию о террористической деятельности и потерях ЧВК "Вагнер" на территории Украины и Сирии.

Всего в опубликованном СБУ списке 43 гражданина РФ, один – Армении, один проживавший в России уроженец Молдовы и пять граждан Украины. Спецслужба опубликовала ФИО погибших, годы их рождения и адреса.