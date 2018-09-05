«Загорится машина — выскочу и буду махать руками» 6 5.09.2018, 9:28

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Как МЧС и ГАИ проверяли огнетушители в авто.

Всего три-четыре минуты достаточно, чтобы внезапно загоревшийся автомобиль был полностью охвачен пламенем. «МЧС за это время даже не успеет доехать. Скорее всего, машину уже не спасти…» — мрачно предполагают автомобилисты. «Чтобы сохранить авто, нужно быть готовым самим потушить пожар», — отвечают скептикам сотрудники ГАИ и МЧС Минска, которые сегодня на одной из заправок А-100 проверяли огнетушители в машинах жителей столицы. Проверка была добровольной, за просроченные огнетушители никого не наказывали, наоборот, меняли на новые, пишет tut.by.

— Дайте мне скорее новый огнетушитель, специально за ним сюда прилетел! — выскакивает из такси мужчина средних лет. — Я все знаю про тушение пожаров в машинах, хотя самому этого делать не приходилось.

«Знатоком» оказался Валерий, водитель такси службы 7788. Мужчина почти безошибочно рассказал, что делать, если вдруг в моторном отсеке вспыхнет огонь.

— Сразу остановиться, в каком бы ряду ты не ехал. Заглушить автомобиль и включить аварийку. Взять огнетушитель, открыть капот и начать гасить пламя. Только раскрывать полностью капот нельзя — от притока кислорода пламя разгорится, тушите сперва через узкую щель. Обязательно надо сбросить клеммы с аккумулятора. И еще — не стоит распылять огнетушитель через решетку радиатора — до огня не достанете. Делать все надо быстро, в первые же секунды, иначе можно не успеть сбить огонь и он распространится дальше, — отрапортовал таксист, параллельно демонстрируя, как он будет тушить пожар.

— Вы что-то забыли! А надеть жилетку, чтобы вас заметили на дороге? И хлопчатобумажные перчатки, чтобы не обжечь руки о крышку капота? — напоминает Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска.

— Так пока будешь надевать, машина сгорит! — возражает таксист.

— Надевать нужно на ходу, эти действия обезопасят вас. А еще вы неправильно крышку капота открывали после «тушения» — делали это стоя перед машиной, а надо находиться сбоку и прятаться за крышку капота: тогда получится щит, за которым вы укроетесь в случае, если из двигателя вдруг полыхнет огонь.

— Ну не знаю, не получится находясь сбоку открыть крышку! — спорит Валерий. Без малейших возражений мужчина соглашается с одним: исправный огнетушитель в машине должен быть, на этом не экономят.

В 2016 году минские спасатели выезжали ликвидировать 256 загораний автомобилей, в 2017-м — 325, на 4 сентября 2018-го — 200.

В микроавтобусе VW автомобилиста Александра под сиденьем лежал «свежий» литровый огнетушитель, правила его использования он знал.

— Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки — все это я покупал сам, обновляю, если надо. Несколько лет назад люди практиковали одалживать эти предметы друг у друга, но сейчас я и мое окружение такого не делают, — сказал водитель.

— Хорошо, что есть такие ответственные автомобилисты — есть исправный огнетушитель, хоть и небольшой. Конечно, мы рекомендуем иметь более объемные огнетушители. Но это не значит, что литровые использовать нельзя — на начальной стадии загорания и они пригодятся, — говорят спасатели.

А вот в автомобиле минчанки Юлии «какой-то огнетушитель был», женщина даже согласилась его показать, но на поиски в заполненном багажнике ушло не меньше нескольких минут.

Две основные причины, по которым загораются автомобили: короткое замыкание электропроводки и механическое разрушение узлов и деталей конструкции машины. Чтобы этого избежать, необходимо вовремя приезжать на СТО для диагностики неисправности.

— Предпочтительно, чтобы огнетушитель в собранном состоянии лежал в салоне машины, например под сиденьем, — чтобы в случае необходимости водитель его мог сразу взять в руки, — советует Ольга Мельченко.

Огнетушитель у Юлии оказался внешне совсем маленьким, хоть и был на 1 кг — как у Александра. Женщина купила его в Польше четыре года назад.

— Огнетушитель ваш совсем малютка, да еще и не сертифицирован в Беларуси, как он сработает в экстренной ситуации — неизвестно. Да к тому же срок годности его истек два года назад.

— Что срок годности вышел, согласна, непорядок. А то, что не сертифицирован — ну и что ж! Что, в Европе они хуже, чем у нас? Да, маленький, но неужели его не хватит?

Спасатели тут же предложили проверить, сработает ли ее огнетушитель-малютка и сколько времени он будет распылять углекислоту, а взамен женщине обещали подарить «правильный» огнетушитель.

На выдергивание предохранительной чеки у Юлии ушло пять секунд. После чего ее огнетушитель начал прерывистое распыление, однако хватило его на 15 секунд.

— Не думаю, что такой огнетушитель спасет даже на начальной стадии воспламенения. А учитывая, что водители часто попадают струей мимо очага возгорания, так и вовсе окажется бесполезной штукой, — говорят спасатели.

В Hyundai автомобилистки Маши огнетушителя и вовсе не оказалось. Для прохождения техосмотра она одалживает его у друзей.

— Некоторые мои знакомые тоже так делают. Кстати, у нас в офисе стоит «дежурный» огнетушитель, который работники берут на время для прохождения ТО, — признается девушка. — Но я согласна, что это нарушение и неправильно.

К счастью, Маша никогда не сталкивалась с ситуацией, когда загорается автомобиль, но о таких случаях знает — например, у ее коллеги авто загорелось ночью на стоянке и полностью выгорело.

— Если бы у меня на ходу загорелась машина, то я бы сразу вызвала МЧС. Может, выскочила бы из машины и махала руками — призывала водителей, у которых есть огнетушители, помочь мне.

— А ведь всего три-четыре минуты хватает для того, чтобы загоревшийся внезапно автомобиль был полностью охвачен пламенем, — приводят факты спасатели.

— О, так уже ничего не поможет! — восклицает в ответ Маша.

— Все зависит от вашей подготовленности и реакции. Потушить пожар на начальной стадии водитель может сам. Но, конечно, если он уверен в своих силах и знает алгоритм, по которому нужно действовать. К сожалению, бывают случаи, когда водители этого не знают, сразу открывают капот, из-за чего пламя становится больше, создают опасную ситуацию на дороге, — говорят спасатели.

Чтобы ликвидировать загорание в автомобиле, вам понадобятся:

1. Огнетушитель. Лучше не покупайте пол-литровую «пукалку» на рынке. Купите 2−5-литровый углекислотный или порошковый огнетушитель и приобретите его у фирмы, имеющей соответствующий сертификат на продажу — в опасной ситуации не придется жалеть об этой покупке.

2. Устройство для снятия клеммы аккумулятора. Посмотрите, чем можно быстро снять клемму, чтобы прекратить дальнейшее воздействие тока. При КЗ часто даже выключение зажигания не решает проблему обесточивания. Это могут быть и ключ, и кусачки, чтобы просто срезать провод.

3. Плотные х/б перчатки — они защитят руки от ожогов. Синтетику не берите — расплавятся прямо на руках.

Устройство для снятия клеммы и перчатки примотайте скотчем к огнетушителю и положите в легкодоступное место. Изучите инструкцию по использованию огнетушителя и срок перезарядки — все это написано на его корпусе. Первое повторите про себя, второе запишите красной ручкой, например в автодокументах. Если огнетушитель не перезаряжать и не проверять время от времени, никто не даст гарантии, что он сработает, когда это будет нужно.

Вот теперь вы готовы к нештатной ситуации! Стоит запомнить порядок действий.

Итак — авто загорелось (или есть запах горелой проводки):

1) максимально быстро остановите авто, если вы в движении. Тормозите прямо в полосе, если не дают перестроиться, — дорога каждая секунда;

2) откройте капот рычагом из салона, но не поднимайте его, если увидите пламя или густой дым, — так вы спровоцируете приток кислорода;

3) доставайте огнетушитель, надевайте перчатки, приготовьте инструмент для снятия клемм;

4) сбейте пламя, направив раструб огнетушителя в образовавшуюся щель между капотом и радиаторной решеткой;

5) сбив пламя, откройте капот полностью. Потушите пламя окончательно. Снимите клемму для предотвращения повторного возгорания.