Ученые: Пиво помогает бороться с лишним весом 6.09.2018, 19:39

Ученые рассказали о неожиданной пользе пива.

Выяснилось, что ксантогумол - вещество, содержащееся в хмеле (одном из основных ингредиентов пива) - полезен в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом.

Об этом сообщает golos.ua.

У мышей, питающихся жирной пищей и получавших при этом добавку из ксантогумола, снизилась инсулинорезистентность - иными словами, шанс заболеть диабетом второго типа у них был меньше, чем у грызунов, оставшихся без ксантогумола.

Кроме того, у животных подавлялась восприимчивость к лептину, вызывающему в организме чувство голода. То есть животные раньше насыщались и отказывались от еды, что благотворно влияло на их вес.

Но самое неожиданное полезное свойство пива обнаружила группа британских и нидерландских ученых: одна кружка хмельного напитка значительно улучшает способность объясняться на иностранном языке.