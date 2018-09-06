Коласовский театр готовит премьеру «Сымона-музыкі» 6.09.2018, 20:09

Последний раз «Сымона-музыку» на витебской сцене ставили более 40 лет назад.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа готовит премьеру спектакля "Сымон-музыка". Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, художественный руководитель театра Михаил Краснобаев.

Постановка по одноименной поэме народного писателя Беларуси Якуба Коласа станет знаковой в новом сезоне. Премьера запланирована в день рождения театра - 21 ноября. Музыку к спектаклю пишет композитор Владимир Курьян, сценографию готовит Светлана Макаренко.

Михаил Краснобаев, режиссер-постановщик премьеры, отметил, что последний раз "Сымона-музыку" на витебской сцене ставили более 40 лет назад. "Сейчас собираемся по-другому посмотреть на поднятые классиком проблемы, на то, что происходит с нами и нашим миром. Материал поэмы позволит нам сделать постановку музыкальной и пластичной. Попробуем создать театральное зрелище", - сказал режиссер.