Исповедь белоруса, который пересел с иномарки на «Жигули» 16 7.09.2018, 9:08

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Вопрос денег оказался решающим.

Еще пару лет назад Саша ездил на иномарках. Я хорошо помню его ярко-красный Civic, заряженный Mitsubishi Colt, "бодрый" Mitsubishi Eclipse, огромный пикап Toyota Tacoma, довольно свежий Lexus ES. А сейчас – "Жигули"... Саша, как же так-то? Как дожил ты до такой жизни? И неужели пересел на "классику" по собственному желанию, задается вопросами abw.by.

- Сань, я еще понимаю, гоночные "Жигули": советская "классика" и все такое. Но на каждый день…

- Так со спортивных "Жигулей" все и началось! Я построил себе "пятерку" для кольцевых гонок и несколько раз в год выезжаю на ней в России. У нас в стране нет подготовленных трасс, где можно было бы не только гоняться, но и тренироваться. А управлять "Жигулями" не так просто, как той же "Хондой", ты в них просто так не сядешь и не поедешь. К ним надо привыкать.

Изначально идея была в том, чтобы взять еще одни "Жигули" как тренировочную машину. Ну как тренировочную? Ты просто катаешься по городу, привыкаешь ко всем органам управления, держишь себя в тонусе. Понятно, что спортивная машина все равно совершенно другая. Она совсем иначе разгоняется, тормозит и поворачивает. Но когда ты с "грубой" стандартной машины пересаживаешься на настроенную спортивную, это совершенно другой результат.

Я получаю удовольствие даже от стандартной машины, потому что она учит тебя ехать совершенно по-другому, как в автогонках. Здесь все надо делать заранее. Взять те же повороты: чуть раньше тормозишь, чуть раньше поворачиваешь руль, чуть раньше нажимаешь газ. Будешь это делать по факту – улетишь нафиг! Для меня это сопоставимо с гоночной ездой, и это ни с чем не сравнимое удовольствие.

При повороте руля надо помнить, что сначала ты выбираешь все люфты. Соответственно, руль ты должен начинать поворачивать чуть раньше. Ход педали тормоза огромный, неинформативный, поэтому ты учишься выбирать свободный люфт, тормозить правильно. Когда садишься в любую другую машину после "Жигулей", ты будешь на ней не просто ехать – лететь! А для тебя это будет обычная езда, комфортная и безопасная. Я не гоняю по городу со скоростью 100 км/ч. Еду 60 км/ч. Просто торможу попозже, повороты прохожу по науке – то есть отрабатываю технику пилотирования. И это действительно дает результат.

- Ну, допустим, тренируешься. Но неужели старые "Жигули" так хорошо подходят для ежедневных поездок, что стоило отказаться от "нормального" автомобиля?

- Понятно, что после "Жигулей" ты садишься в любой автомобиль – и это верх комфорта и управляемости. А советская "классика" – брутальная! Ты понимаешь, что ее разрабатывали в 1960-х годах, и какого бы года ни была та "пятерка" или "шестерка", хоть 2000-го, это все равно инжиниринг полувековой давности.

Но ты знаешь, покатавшись некоторое время на одной, потом на другой машине, я понял, что это мне вполне подходит. Достаточно откинуть амбиции. Мне перед кем-то хвастаться дорогой машиной не надо. Я самодостаточный человек, мне, чтобы проехать пять километров из точки А в точку В, не нужен Mercedes AMG или BMW M-серии. Я сел в "Жигули", завел и поехал. Преимуществ я назову больше, чем недостатков.

- И какие же у "Жигулей" преимущества?

- Простота обслуживания, неприхотливость. И это дешевый автомобиль! Ты совершенно не паришься по поводу того, что машину вдруг разобьют или угонят. И это сейчас модно!

- Ага! Чемодан на крышу, занизил…

- Нет-нет! Я во времена своего детства и юношества, когда эти машины считались очень крутыми, помню, что все считали: если багажник на крыше – то ты колхозник (это не считалось шиком!), а если машина по земле ползет, значит, это разгильдяй-владелец на просевших пружинах ездит. Видишь, как взгляды меняются!

Плавность хода у "Жигулей" на высоте: подвеска "проглатывает" вся ямы, лежачие полицейские – их лучше проходить ходом, не сбрасываясь. Есть очень интересные опции. Например, регулировка шумоизоляции. На стандартные резиновые коврики кладется ворсистый ковер от поздних версий – и все. Шумов становится на порядок меньше! Расход топлива, кстати, маленький в городе. В районе 7,5 – 8 литров. При том, что ты едешь в потоке далеко не последним.

- Ну, хорошо, а недостатки у «Жигулей» какие?

- В них нет безопасности. Вот это меня очень сильно напрягает, поэтому я стараюсь ездить очень аккуратно. Спортивная машина имеет усиленный кузов и оснащена каркасом безопасности, так что там совершенно другой разговор.

И, конечно, это поведение автомобиля в стандарте. Неинформативность, неуправляемость. Посадка "враскоряку", руль тяжелый. Хотя во всем можно находить свои плюсы! Тяжелый руль ведет к развитию плечевого пояса. Мне не надо ходить в спортзал, на чем я экономлю и время, и деньги. Я же говорю, машина очень бюджетная!

Вопрос еще в том, что считать недостатком. Например, занос для обычного водителя – зло, для продвинутого – рабочий режим. А заднюю ось "Жигулей" очень легко пустить в скольжение: резина узкая, подвеска мягкая, центр тяжести высоко. Не все знают, что "классика" охотнее уходит в левый занос, чем в правый. А все из-за тяги Панара в задней подвеске, которая крепится к кузову справа, что и оказывает свое влияние на работу подвески.

- То есть, откровенно говоря, стандартные "Жигули" не разгоняются и не рулятся и своим брутальным характером прививают навыки спортивной езды. Зато это отличная заготовка для гоночного или просто "веселого" автомобиля!

- Да, можно бюджетно построить довольно быстрый и приятный в управлении автомобиль. Рецепт такой. Берем кузов от "копейки", потому что он легче. В любом случае кузовом придется заниматься, а заодно его можно усилить: поставить растяжки, косынки и т.д. При этом машина все равно будет меньше весить, чем та же "пятерка", но станет жестче, что благоприятно отразится на управляемости.

Теперь двигатель. Если строить "гонку", лучше взять 16-клапанный "приорамотор" 21127. Он более современный, его проще дорабатывать, и он инжекторный – нет этой свистопляски с карбюратором. При небольших доработках и переходе на программируемый ЭБУ из него можно выжать около 125 л.с. – и на небольшой вес "копейки" это очень хорошо!

Коробку можно использовать стандартную 5-ступенчатую. При желании, в нее можно насыпать "первый" или "второй" спортивный ряд. Задний редуктор лучше взять 4,44 от универсала, и поставить винтовую блокировку.

Дальше делается подвеска. Тут все просто. На стандартных рычагах можно выставить такие углы колес, что стандартная иномарка будет отдыхать. Ставятся нормальные амортизаторы…

- Это все хорошо. Но вот ты взял машину, сделал кузов, поменял мотор, поставил много чего в подвеску и трансмиссию. И сколько это будет стоить на выходе?

- От 3.000$...

- Да за такие деньги любой уважающий себя рейсер возьмет BMW E36!

- Но за эти деньги ты получаешь полностью "пересыпанный" и доработанный автомобиль, который будет приятно ехать, а главное, будет надежным, потому что даже брендовые детали хорошего качества стоят на "Жигули" разумных денег. Например, тормоза у тебя будут Brembo или ATE, амортизаторы Kayaba. Новый редуктор 4,44 в сборе с блокировкой продается в магазине за 600 рублей.

Ну а теперь возьмем BMW за 2.000$. Порогов там уже нет, запчасти нормального уровня стоят в разы дороже, чем на "Жигули". Чтобы привести такой "труп" в достойное состояние, тысячи не хватит, нужно будет вложить порядка трех – четырех. И на выходе получаем вдвое больший бюджет.

- Ладно, мы опять скатываемся в спорт. А давай поговорим про "гражданский" вариант. Для начала – какой модели и с каким мотором стоит отдать предпочтение?

- Самый оптимальный вариант – "пятерка" или "семерка". Эта самые поздние по разработке из классических моделей, поэтому там выше и уровень комфорта, и безопасности. Например, у "копейки" кузов весит 283 кг, у "семерки" – 330 кг. А все почему? Кузов там уже усилен, доработан по части пассивной безопасности (ведь машины отправляли на экспорт, и они должны были соответствовать существовавшим тогда требованиям). Поэтому и усилена, например, передняя часть. Ну и по технике, электрике, это более современные машины, чем "копейки", "тройки" и "шестерки".

Самый удачный мотор – 1,5-литровый. Он экономичный, "кушает" лишь немногим более моторов 1.2 или 1.3. Но едет уже очень хорошо. А главное, очень сбалансированный: меньше всего вибраций, тряски. 1,6-литровый двигатель намного прожорливее, особенно если нажимать на газ. А еще он почему-то вибронагруженный. Так что объем 1500 – самый оптимальный вариант.

- Считалось, что "Жигули" советского производства лучше, чем российского…

- Скажу так, "советское" производство было до 92 – 93 года. Самый обвал по качеству пошел с середины 90-х – и продолжался до середины 2000-х. Качество сборки, деталей, отделочных материалов откровенно низкое, и гниют эти машины быстро. Так что "классику" лучше брать ту, что была выпущена до начала 90-х.

- За сколько можно найти "Жигули", на которых можно будет ездить?

- Более-менее живая машина покупается от 200, ну пусть от 300$. Понятно, что ждать от нее идеального или очень хорошего состояния нельзя. Будут вопросы по кузову, по мотору или по подвеске. Но если приложить руки, можно довольно быстро и дешево привести ее в порядок.

Основная проблема – это найти живой кузов, ровный, не битый, не кривыми руками деланный. У людей банально нет культуры эксплуатации автомобиля. Вот раньше была, а теперь нет. Взять старые машины, которые варились давным-давно – как там все сделано! Эти ремонты до сих пор держатся. А то, как ремонтируют сейчас по принципу "чтоб подешевле", это же тихий ужас!

Вот посмотри, я сейчас взял эту машину. Она 1986-го года. Да, есть тут "жуки", кое-где сквозная коррозия. Но за те деньги, за которые я ее купил, мне до лампочки, как выглядит кузов. Ее обслужить, привести в порядок – и можно кататься!

- Но вот ты покупаешь старого "жигуля", чтобы просто ездить, и начинается свистопляска: то с карбюратором, то с зажиганием…

- Ну, это традиционные "жигулевские" проблемы – но они решаемы! У меня в этой машине стоит контактное зажигание. Я его прочистил, отрегулировал зазоры, и все хорошо! Вообще, "Жигули" зимой заводятся лучше, чем любая иномарка. Особенно, если это старая машина, в которой есть возможность использовать "кривой стартер". И заводится она даже со "сдохшим" аккумулятором на раз! Только надо знать, как это делать.

И вообще, если к "Жигулям" приложить не кривые руки, получится нормальный автомобиль. Его можно сделать более комфортным, более безопасным или более быстрым. Все, что хочешь! Главное знать и понимать, как это делается.