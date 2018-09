Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом 7.09.2018, 22:38

Это первый альбом, выпущенный за последние пять лет.

Известный британский музыкант, один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station.

Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Independent.

Это семнадцатый по счету альбом Маккартни и первый, выпущенный за последние 5 лет (с 2013 года).

Альбом состоит из 16 треков. Перед выходом диска 76-летний музыкант презентовал три сингла из него - Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.

В честь выхода альбома Маккартни сыграет бесплатный онлайн-концерт, который будет транслироваться в YouTube. Выступление состоится в ночь на субботу 8 сентября (около 3:00 по минскому времени).