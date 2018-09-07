Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом
- 7.09.2018, 22:38
Это первый альбом, выпущенный за последние пять лет.
Известный британский музыкант, один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station.
Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Independent.
Это семнадцатый по счету альбом Маккартни и первый, выпущенный за последние 5 лет (с 2013 года).
Альбом состоит из 16 треков. Перед выходом диска 76-летний музыкант презентовал три сингла из него - Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.
В честь выхода альбома Маккартни сыграет бесплатный онлайн-концерт, который будет транслироваться в YouTube. Выступление состоится в ночь на субботу 8 сентября (около 3:00 по минскому времени).