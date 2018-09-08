«Если не силой, то хитростью»: как наши предки одержали победу под Оршей 8.09.2018, 18:49

Интересные факты о великой победе.

В этот день, 8 сентября, белорусы отмечают День белорусской воинской славы – праздник, не признанный государством, но от этого не менее значимый, сообщает «Белсат».

Интересные факты о битве под Оршей

— Битва на р. Крапивна в 1514 году – одна из крупнейших белорусских военных побед

Наше войско возглавлял Константин Острожский, к воинам он обратился со словами: «Мужественные рыцари! Пусть доблесть и мужество ваши будут достойны славных отцов!.. »

— «Войска литовские и польские с королем до Москвы как быдло плетьми гнать» – Челяднин, руководивший армией Москвы, был уверен в победе

— Соотношение сил: 35 тыс. воинов ВКЛ и Польши против 80 тыс. вражеского войска

— Победа состоялась благодаря хитрому маневру Острожского, который вывел противника под огонь пушек

— Победа состоялась под гербом Погоня и БКБ-флагом и имела важное значение для всей Европы

— В советские времена в учебниках о битве не упоминалось

— Во время годовщины в 1992 г. на Площади Независимости в Минске белорусские офицеры приняли военную присягу на верность Беларуси.

Если не силой, то хитростью

Как наши предки использовали современные информационные технологии после битвы?

Московское нашествие застало литвинов врасплох. ВКЛ за несколько лет потеряло на востоке около трети своей территории. Враг вел наступление необычно большими силами. Неизвестно было как их остановить. Посполитое ополчение не справлялось с защитой страны, а на профессиональную армию не было денег. Ситуация выглядела почти безнадежно. Оршанская победа пробудила надежду у литвинов и ужас среди московитов.