Пять полезных продуктов, которые помогут избавиться от усталости
- 9.09.2018, 20:57
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Включайте в свой рацион следующие продукты, чтобы почувствовать себя полными сил и энергии.
В современном мире от усталости страдает с каждым годом все больше и больше людей. Причинами усталости могут быть как физические, так и эмоциональные, умственные нагрузки, хронические заболевания, бессонница. Для того, чтобы как можно скорее почувствовать себя полными сил и энергии, включайте в свой рацион следующие 5 продуктов, пишет 24apteka.com.
Черника
Эта ягода не только имеет приятный вкус, но и способна улучшить мозговое кровообращение, повысить иммунитет и зарядить вас энергией и бодростью на долгое время.
Горький шоколад
Черный шоколад с высоким содержанием какао-бобов способствует выработке гормона радости серотонина, а также содержит много антиоксидантов. Помните, что чем меньше сахара содержит плитка шоколада, тем лучше!
Йогурт
Натуральный йогурт богат белком, углеводами и полезными бактериями, которые улучшают состояние пищеварительного тракта и помогают справиться с хронической усталостью.
Орехи
Орехи являются идеальным перекусом для людей, желающих пополнить запасы сил и энергии, поскольку богаты витамином Е и омега-3 жирными кислотами, активизирующими кровообращение и усиливающими защитные силы организма.
Бананы
Этот фрукт содержит много калия, магния, клетчатки, витаминов группы В, С, а также натуральные сахара, которые необходимы организму для борьбы с усталостью и депрессией.