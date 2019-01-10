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Видеофакт: В Могилеве компания безбилетников угрожает кондуктору «химией» и $5000 штрафа

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  • 10.01.2019, 11:38
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Во главе компании был «юрист».

В могилевском автобусе компания молодых людей (молодой человек и две девушки) категорически отказалась покупать у кондуктора билеты, равно как и предъявлять документы, дающие право на бесплатный проезд, пишет mogilev.online.

Когда кондуктор начала разрешенную законом видеосъемку правонарушения в общественном месте (ст. 18.30 КоАП РБ «Безбилетный проезд»), молодой человек попытался представить дело таким образом, как будто нарушитель — не он и его подруги, а работник автопарка.

За якобы «съемку частного лица без его согласия» (съемка правонарушителя в общественном месте таковой не считается) молодой человек грозил кондуктору двумя годами «химии» и штрафом в $5000. Парень заявил, что у него два высших образования, второе из них — юридическое, он якобы работал в контрольно-ревизионной группе автопарка, поэтому не кондуктору его учить. Мол, вследствие своих действий женщине придется «всю жизнь на него работать».

В конце концов, все трое вышли из автобуса, так ничего и не предъявив. Напоследок авторитетный молодой человек с двумя высшими обозвал кондуктора «глупой».


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