Каких еще нововведений белорусам ждать в январе 1 10.01.2019, 13:55

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Несколько вещей, про которые лучше знать заранее.

Сайт Charter97.org уже перечислял, какие изменения в Беларуси вступили в силу с 1 января 2019 году, но жизнь продолжается и после Нового года. Поэтому, кроме «роста» минимальной зарплаты, подорожания тарифов ЖКХ, «тунеядских» платежей за коммуналку и пошлин на ввоз товаров через границу, нас ждут и некоторые другие новшества, причем на протяжении всего января. Давайте разберемся, какие, пишет «Витебский курьер».

1. Штрафы за ПДД

С 1 января вместе с ростом базовой величины (теперь она составляет 25,5 рублей) выросли и размеры штрафов, в том числе за нарушения ПДД. Например, за отсутствие техосмотра теперь придется платить 25,50 -76,50 рубля (от 1 до 3 базовых). Также подорожает экзамен в ГАИ.

2. Пособия и государственные пошлины

Подросшая «базовая» увеличила размер некоторых сборов и налогов (сбор за ремесленничество, агроэкотуризм, налог на собак), плату за общежитие, нотариальные тарифы. Например, чтобы зарегистрировать брак придется заплатить 25,5 рубля, а чтобы развестись — 102 рубля.

3. Новые знаки дорожного движения

В качестве дополнительного знака на пешеходных переходах вблизи школ, детских дошкольных учреждений и учреждений здравоохранения можно будет увидеть знак «Служыце прыкладам свайму дзіцяці». Новым СТБ предусмотрены специальные знаки для велодорожек, АЗС со станциями для зарядки электромобилей, новые знаки для платных дорог, в нем появился раздел «Дорожные зеркала».

Изменения коснулись и знака «Контроль режима движения» (радар): вне населенного пункта он должен стоять на расстоянии 150-300 метров до спецтехники, в в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 метров. Там, где «радары» стоят стационарно, должны быть стационарные знаки, а при использовании мобильной техники используют временные на переносных стойках. На участках дороги с разделительной полосой его необходимо дублировать на разделительной полосе.

4. Визы «на закупы»

Дипломатические представительства Республики Польша прекратили выдавать визы типа С под цифровым кодом VIS23, которые давали право неоднократного посещения стран Шенгена. Чаще всего, ее выдавали сроком на 1-2 года, основанием для выдачи служил шопинг-туризм. По словам представителя посольства, такие изменения имели технический характер.

5. Мобильная связь

Изменения коснутся тарифов мобильного оператора life. С 15 января повысится стоимость услуг, в случае некоторых пакетов также изменится трафик. Повышения коснутся абонентов тарифных планов «Голос», «Шейк», «Мультинет», «йо1200», будут переименованы тарифы «Семья 1» и «Семья 2», для новых подключений закроют «Семья 3». Изменения будут в архивных тарифах, дополнительных пакетах, роуминге, услугах для развлечения.

6. Оформление больничного

Под занавес, 31 января, будут установлены новые формы и порядок оформления для листков нетрудоспособности, их будут оформлять в электронном виде. Лицам трудоспособного возраста, не работающим и не состоящим на учете в органах по труду, занятости и социальной защите будет выдавать справку о временной нетрудоспособности. На один день, для проезда к месту жительства, будут продлевать справку о временной нетрудоспособности для лица, осуществлявшего уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет), при оказании медпомощи в стационаре.