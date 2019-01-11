Ольга Николайчик: Мы справимся, потому что наша цель – свободная Беларусь 3 11.01.2019, 12:50

Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Активистка прокомментировала очередную провокацию властей.

Вчера известная активистка и режиссер Ольга Николайчик сообщила в «Фейсбуке», что получила повестку в суд Первомайского района Минска на 16.00 14 января по делу об ограничении на выезд из Беларуси за «какие-то долги».

Сайт Charter97.org решил узнать подробности:

- Пока еще толком ничего не известно. Я собираюсь в ближайшее время к ним пойти. Якобы я что-то не оплатила.

Могу сказать, что штрафы я выплатила, но, знаете, может они прицепились к задолженности за воды в 30 рублей (15 долларов). Хотя материальное положение белорусов сейчас такое, что задолженностью в 30 рублей никого не удивишь и никто в этом случае никого не трогает.

Знаете, у меня уже и газ отключали за маленькую задолженность, а вот сейчас будут судить непонятно за что. Я всегда смеюсь, когда мне отключают электричество перед разными праздниками. Например, отключили 18 декабря, перед годовщиной Площади, чтобы я не смогла выйти в Сеть и напомнить про события 2010 года. Может какой-то еще штраф от ГАИ откопали, про который у меня нет никакой информации.

Я считаю, что подобные повестки - целенаправленный прессинг на активистов. Властям прекрасно известной, что у меня нет работы, средств. Я выкручиваюсь как могу.

- Что бы вы ответили властям на их провокации?

- У них ничего не получится. Я найду причину по которой эта повестка мне выслана и все улажу. Им придется искать новую причину.

Эти вассалы, сидящие при корыте и обворовывающие народ, просто воюют с гражданами Беларуси, настоящими патриотами. У них цель — уничтожить все национальное. Они меня хотят запугать, но я выкручусь, найду способ. Повторюсь, ничего у них не выйдет.

Неприятно, конечно, что так относятся к патриотам, но мы выживем, справимся потому, что у нас есть цель — независимая, свободная Беларусь. Их протоколы — просто бумажки для меня.