Белорусский рубль зашатался 18 12.01.2019, 9:09

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На последнем совещании Лукашенко снова был в довольно мрачном настроении.

Прогноз курса рубля на неделю с 14 по 18 января представил на сайте «Белрынок» аналитик Владимир Тарасов.

По его мнению, можно ожидать резких колебаний курса доллара на БВФБ, однако по итогам недели изменение, по-видимому, окажется близким к нулю. В понедельник 21 января возможно небольшое увеличение этого курса.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не поднялся, как ожидалось, а снизился на 1%, составив 11 января 2,1503 рублей за доллар. Это объясняется неожиданным ростом курса российского рубля.

На БВФБ средневзвешенный курс российской валюты за прошедшую неделю увеличился на 1,1% – до 3,2144 белорусских рублей за 100 российских.

Курс европейской валюты, как и ожидалось, колебался в значительных пределах, но ее средневзвешенный курс на БВФБ за неделю не изменился и 11 января оказался равным 2,4778 рублей за евро.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе вела себя в соответствие с ожиданиями и увеличилась на 0,3%. Объем валютных торгов на БВФБ в среднем за день на прошедшей неделе составил 54,1 млн. рублей против 80,4 млн. рублей на предыдущей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

При этом избыток рублевой ликвидности в банковской системе РБ увеличился, в связи с чем спрос на облигации Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе 9 января вырос до 1,152 млрд. рублей с 734,73 млн. рублей на аналогичном аукционе 2 января. Нацбанк удовлетворил практически весь спрос, причем он не изменил ставку отсечения, равную 9,9888% годовых. Сохранилась и средневзвешенная ставка – на уровне 9,9836% годовых.

Александр Лукашенко 10 января провел совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений. Он снова был в довольно мрачном настроении, и заявил, что потери бюджета РБ от налогового маневра в России, которые составят около 400 млн. долларов, не надо считать катастрофой.

Он сказал, что Беларусь не может нести такие потери, поэтому они должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Россией. Правительство на совещании проинформировало правителя о том, как оно собирается это сделать, но общественности об этом не сообщили. По сути это означает объявление торговой войны Беларуси с Россией типа той, которая ведется США с ЕС. Скоро мы, по-видимому, станет известно, какие меры примет белорусское правительство. Чем закончится данный конфликт, неизвестно, но ясно, что стабильности белорусскому рублю это не добавит.

Нацбанк на прошедшей неделе сообщил данные по итогам торгов иностранными валютами на внутреннем рынке РБ в декабре 2018 года. Физические лица оказались чистыми покупателями валюты, но приобрели ее всего на 21,9 млн. долларов против 41,1 млн. долларов в декабре 2017 года. То есть, несмотря на рост курса доллара, ажиотажного спроса на него не возникло.

За прошлый год население РБ продало валюты больше, чем купило, на 1,115 млрд. долларов. Это примерно на треть меньше, чем в 2017 году.

В то же время, субъекты хозяйствования – резиденты РБ в 2018 году приобрели в чистом выражении валюты на 672,4 млн. долларов против 880 млн. долларов в 2017 году. Но в декабре 2018 года они купили в чистом выражении валюты всего на 28,6 млн. долларов против 195,2 млн. долларов в декабре 2017 года.

Субъекты хозяйствования – нерезиденты в декабре 2018 года продали валюты в чистом выражении на 46 млн. долларов, что существенно превысило продажу в декабре 2017 года (28,2 млн. долларов). А в целом за прошлый год они поставили на валютный рынок РБ 493,7 млн. долларов против 313,9 млн. долларов в 2017 году.

Таким образом, ситуация на внутреннем валютном рынке РБ в сегменте физических лиц в 2018 году ухудшилась, но в сегменте субъектов хозяйствования улучшилась. В целом она мало изменилась.

Это значит, что в настоящее время существуют условия для начала снижения стоимости валютной корзины в связи с традиционным ростом предложения валюты и снижения спроса на нее как со стороны населения, так и предприятий.

С другой стороны, Нацбанк может воспрепятствовать укреплению белорусского рубля, что было бы в существующих условиях весьма разумным шагом. Ажиотажного спроса на валюту, который следовало бы сбить, и так нет, а слабый рубль обеспечивает конкурентное преимущество для белорусских товаров в России. Кроме того, Нацбанк в большей степени увеличил бы валютные резервы страны, что в условиях ухудшения отношений с Россией и сокращения финансовой поддержки с ее стороны, также не было бы лишним.

Поэтому на текущей неделе будем ожидать снижения стоимости валютной корзины в пределах 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Курс евро против доллара на рынке форекс на прошедшей неделе вновь преодолел уровень в 1,15 долларов за евро, но вновь не удержался и в пятницу 11 января опустился ниже этой величины.

К укреплению евро привело увеличение уверенности инвесторов и экспертов в том, что ФРС США прекратит повышение ставок. Этому способствовал опубликованный 9 января протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 10 января, в котором тот заявил, что ФРС может изменить свою политику, и не имеет плана по обязательному повышению своих ставок.

Но все эти слова обесценили данные по базовой инфляции в декабре 2018 года, которая оказалась неожиданно высокой: 2,2%. Это больше целевого показателя ФРС, то есть дает ему основания для продолжения повышения ставок.

На текущей неделе ожидается историческое событие: 15 января должно состояться голосование в палате общин британского парламента по одобрению плана премьер-министра Терезы Мэй о выходе Британии из ЕС. По мнению экспертов, план будет отвергнут, что окажет давление на курс британского фунта и евро по отношению к доллару. Впрочем, это решение уже, по-видимому, в значительной степени учтено рынком.

Однако и в США есть проблемы. Продолжается шатдаун – деятельность части государственных учреждений не финансируется из-за отсутствия закона о бюджете на текущий год (примерно 800 тыс. госслужащих не получают зарплату). Президент США Дональд Трамп и палата представителей конгресса США не могут согласовать вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Президент на прошедшей неделе вновь пригрозил вести чрезвычайное положение. Все это не добавляет силы доллару США.

В связи с этим, на текущей неделе можно ожидать резких колебаний курса евро по отношению к доллару на рынке форекс. Но чаша весов, по-видимому, будет склоняться в пользу доллара, так как экономическая ситуация в США выглядит намного предпочтительнее европейской. Поэтому можно ожидать снижения курса евро на форексе примерно на 0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российская валюта продемонстрировала устойчивость в ходе первой рабочей недели 2019 года, что в значительной степени объясняется ростом цен на нефть на мировом рынке. Их поддержало сообщение об успехе переговоров на высшем уровне между США и Китаем, состоявшихся на прошедшей неделе в Пекине, а также информация о планируемом сокращении уровня экспорта нефти Саудовской Аравией. Только 11 января рост цен на нефть сменился снижением в связи с высокими темпами базовой инфляции в США.

Однако на текущей неделе рубль может оказаться под давлением, так как 15 января Банк России возобновит покупку валюты на внутреннем рынке для Министерства финансов РФ. Оно собирается направить с 15 января по 6 февраля на приобретение валюты 265,8 млрд. рублей. Данное решение ожидалось экспертами, поэтому значительного влияния на курс российского рубля оно не оказало. Тем не менее, покупка доллара будет препятствовать укреплению рубля.

В связи с этим можно ожидать, что курс доллара на Московской бирже на текущей неделе будет колебаться в ограниченных пределах около уровня в 67 рублей за доллар. Учитывая снижение цен на нефть, по итогам неделе более вероятно увеличение курса доллара на величину в интервале 0-0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

С учетом сделанных прогнозов можно ожидать, что на текущей неделе курс доллара на БВФБ останется примерно на текущем уровне при снижении курсов евро и российского рубля на доли процента. При этом возможны резкие колебания курсов валют.

Прогноз на понедельник 14 января

Во второй половине пятницы 11 января курс доллара на Московской бирже вырос примерно на 0,2% и достиг уровня 67,015 рублей за доллар.

На рынке форекс во второй половине торгового дня 11 января курс евро против доллара опустился примерно на 0,5% – до 1,1468 долларов за евро.

Это позволяет предположить, что на открытии торгов валютами на БВФБ в понедельник 14 января курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднимется на доли процента.