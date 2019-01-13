Как литовцы отстояли независимость перед советскими танками

Как литовцы отстояли независимость перед советскими танками14
- 13.01.2019, 13:31
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В ночь с 12 на 13 января две колонны советской бронетехники вышли в центр Вильнюса.
Дискуссия о независимости стран Балтии публично активно велась с 1988 года созданными там Народными фронтами. Оппозиционный Саюдис в марте 1989 года выиграл парламентские выборы в Литве. А 23 августа два миллиона человек стали в живую цепь длиной около 600 километров от Вильнюса через Ригу до Таллина в память о пакте Молотова-Риббентропа, пишет «Солидарность».
Горбачев пытался успокоить литовцев, прибыв с визитом в Вильнюс в январе 1990 года. Там он заявил: «Необходим механизм выхода республик из Советского Союза». Интеллигенты восприняли сигнал так: бескровный выход из СССР возможен.
Литовское правительство объявило о независимости Литвы в ночь с 10 на 11 марта и создало символическую границу с СССР. После этого советское руководство испугалось не на шутку, а Горбачев сказал, что в стране «нужно навести порядок». 22 марта он принял закон «О дополнительных мерах по обеспечению прав советских граждан, охране суверенитета Союза ССР на территории Литовской ССР», а литовцы обратились к мировому сообществу с просьбой о помощи. На следующий день в Вильнюс ввели советские танки, заняв в течение пяти дней здания советских административных учреждений.
18 апреля Горбачев распорядился начать экономическую блокаду Литвы – ограничил поставки энергоносителей и продовольствия, а также транспортное сообщение. Официозная прокремлевская пресса изливала потоки клеветы на литовских патриотов.
В ответ на действия Москвы 26 апреля литовский рабочий Стасис Жемайтис совершил самосожжение на Красной площади. 27 апреля протестующие заблокировали с помощью автомобилей центр Вильнюса, а около пятисот молодых литовцев сожгли свои военные билеты на центральной площади города. 9 мая, в День победы, скульптор и член Союза художников СССР Римантас Даугинтис поджег себя на советско-венгерской границе – горящим факелом он перебежал в Венгрию, таким образом пытаясь обратить внимание иностранных СМИ на советскую оккупацию.
Литовское правительство назвало блокаду актом агрессии. Мировое сообщество вяло отреагировало на положение в Литве, поэтому 29 июня Верховный Совет Литвы вынужден был заморозить на год акт о независимости – блокада была снята.
С 7 января 1991 года на фоне нарастающего продовольственного кризиса Верховный совет Литвы вынужден был «отпустить» цены на продукты в стране. Этим воспользовались в Москве, удачно выбрав момент – на 15 января США планировал операцию в Кувейте, и по задумке Кремля на этом фоне конфликт в такой мелкой стране как Литва никто не должен был заметить.
На следующий день сторонники СССР из организации «Единство» попытались взять штурмом здание парламента. С 9 января по всей стране началось движение советских войск, а сотни тысяч сторонников независимости вышли на демонстрации. Горбачев постановляет «навести порядок» в Литве. 11 января советские войска начали оккупацию: захватывали административные здания, стреляли в воздух и избивали невиновных, а со страной прервали транспортное сообщение.
Подобные события начались в других странах Балтии.
В ночь с 12 на 13 января две колонны советской бронетехники вышли в центр Вильнюса. Одна из них двинулась к зданию телецентра.
Люди встали на его защиту живым щитом, а военные пустили танки на колонну. В итоге действий советских войск убиты 15 человек, а пострадали около 900. Советские официальные лица не взяли на себя ответственность, перекладывая ее друг на друга.
Протесты по всей стране не утихали, сотни тысяч людей вставали на защиту независимости. В центре Вильнюсе литовцы развесили советские паспорта на импровизированных мемориалах и массово сдавали военные билеты.
Во время похорон жертв все улицы Вильнюса были полны людей. Кинооператор Ромуалдас Дамулис вспоминал:
– Подошел, стал снимать лицо Лореты Асанавичюте (убитой было 16 лет – прим. авт.). Она была такая прекрасная, вокруг что-то белое. У меня просто потекли слезы, не смог наводить резкость… Говорят – есть душа? Конечно, есть. Без души нет любви, не пойдет человек в огонь. Когда было шествие похорон, запомнилось лицо старушечки, в руке держит свечку и этот воск течет ей по рукам. Он же горячий, она не чувствует, а рука дрожит. А такое лицо, в нем вся история Литвы
О событиях в Балтии написали все крупные международные издания и обратили на них внимание мирового сообщества. 9 февраля 1991 года в Литве прошел референдум: 90.5% литовцев проголосовали за независимость. 6 сентября СССР вынужден был признать отделение Литвы от Советского Союза, а 9 октября установить с ней дипломатические отношения.
Цветную кинохронику советской агрессии в Литве подготовило в свое время литовское телевидение (на русском и литовском языках):