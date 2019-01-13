Как литовцы отстояли независимость перед советскими танками 14 13.01.2019, 13:31

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В ночь с 12 на 13 января две колонны советской бронетехники вышли в центр Вильнюса.

Дискуссия о независимости стран Балтии публично активно велась с 1988 года созданными там Народными фронтами. Оппозиционный Саюдис в марте 1989 года выиграл парламентские выборы в Литве. А 23 августа два миллиона человек стали в живую цепь длиной около 600 километров от Вильнюса через Ригу до Таллина в память о пакте Молотова-Риббентропа, пишет «Солидарность».

Горбачев пытался успокоить литовцев, прибыв с визитом в Вильнюс в январе 1990 года. Там он заявил: «Необходим механизм выхода республик из Советского Союза». Интеллигенты восприняли сигнал так: бескровный выход из СССР возможен.

Горбачев в Вильнюсе в январе 1990 года

Фото gazeta.ru

Литовское правительство объявило о независимости Литвы в ночь с 10 на 11 марта и создало символическую границу с СССР. После этого советское руководство испугалось не на шутку, а Горбачев сказал, что в стране «нужно навести порядок». 22 марта он принял закон «О дополнительных мерах по обеспечению прав советских граждан, охране суверенитета Союза ССР на территории Литовской ССР», а литовцы обратились к мировому сообществу с просьбой о помощи. На следующий день в Вильнюс ввели советские танки, заняв в течение пяти дней здания советских административных учреждений.

18 апреля Горбачев распорядился начать экономическую блокаду Литвы – ограничил поставки энергоносителей и продовольствия, а также транспортное сообщение. Официозная прокремлевская пресса изливала потоки клеветы на литовских патриотов.

В ответ на действия Москвы 26 апреля литовский рабочий Стасис Жемайтис совершил самосожжение на Красной площади. 27 апреля протестующие заблокировали с помощью автомобилей центр Вильнюса, а около пятисот молодых литовцев сожгли свои военные билеты на центральной площади города. 9 мая, в День победы, скульптор и член Союза художников СССР Римантас Даугинтис поджег себя на советско-венгерской границе – горящим факелом он перебежал в Венгрию, таким образом пытаясь обратить внимание иностранных СМИ на советскую оккупацию.

Литовское правительство назвало блокаду актом агрессии. Мировое сообщество вяло отреагировало на положение в Литве, поэтому 29 июня Верховный Совет Литвы вынужден был заморозить на год акт о независимости – блокада была снята.

Завод в Вильнюсе во времена СССР

С 7 января 1991 года на фоне нарастающего продовольственного кризиса Верховный совет Литвы вынужден был «отпустить» цены на продукты в стране. Этим воспользовались в Москве, удачно выбрав момент – на 15 января США планировал операцию в Кувейте, и по задумке Кремля на этом фоне конфликт в такой мелкой стране как Литва никто не должен был заметить.

На следующий день сторонники СССР из организации «Единство» попытались взять штурмом здание парламента. С 9 января по всей стране началось движение советских войск, а сотни тысяч сторонников независимости вышли на демонстрации. Горбачев постановляет «навести порядок» в Литве. 11 января советские войска начали оккупацию: захватывали административные здания, стреляли в воздух и избивали невиновных, а со страной прервали транспортное сообщение.

Подобные события начались в других странах Балтии.

Советская бронетехника в Вильнюсе.

Фото lithuaniannews.net

Литовец против советского танка

Фото baltai.lt

Баррикады у здания Сейма Литвы

Фото delfi.lt

Штурм советскими войсками Дома Печати

Фото pinimg.com

В ночь с 12 на 13 января две колонны советской бронетехники вышли в центр Вильнюса. Одна из них двинулась к зданию телецентра.

Люди встали на его защиту живым щитом, а военные пустили танки на колонну. В итоге действий советских войск убиты 15 человек, а пострадали около 900. Советские официальные лица не взяли на себя ответственность, перекладывая ее друг на друга.

Живой щит в Вильнюсе

Фото maxim-nm.livejournal.com

Эвакуация раненого около телецентра

Фото daivavenckus.com

Раздавленные танком люди

Фото Reddit

Протесты по всей стране не утихали, сотни тысяч людей вставали на защиту независимости. В центре Вильнюсе литовцы развесили советские паспорта на импровизированных мемориалах и массово сдавали военные билеты.

Советские паспорта развешены в виде новогодней елки

Фото daivavenckus.com

Пункт сбора советских военных билетов на улице

Фото noterik.com

Антисоветский плакат

Фото daivavenckus.com

Во время похорон жертв все улицы Вильнюса были полны людей. Кинооператор Ромуалдас Дамулис вспоминал:

– Подошел, стал снимать лицо Лореты Асанавичюте (убитой было 16 лет – прим. авт.). Она была такая прекрасная, вокруг что-то белое. У меня просто потекли слезы, не смог наводить резкость… Говорят – есть душа? Конечно, есть. Без души нет любви, не пойдет человек в огонь. Когда было шествие похорон, запомнилось лицо старушечки, в руке держит свечку и этот воск течет ей по рукам. Он же горячий, она не чувствует, а рука дрожит. А такое лицо, в нем вся история Литвы

Похороны погибших. Слева – несколько национальных белорусских флагов

Фото daivavenckus.com

Похороны погибших

Фото pinterest.com

О событиях в Балтии написали все крупные международные издания и обратили на них внимание мирового сообщества. 9 февраля 1991 года в Литве прошел референдум: 90.5% литовцев проголосовали за независимость. 6 сентября СССР вынужден был признать отделение Литвы от Советского Союза, а 9 октября установить с ней дипломатические отношения.

Цветную кинохронику советской агрессии в Литве подготовило в свое время литовское телевидение (на русском и литовском языках):