Минфин России ударит по рублю скупкой валюты 1 13.01.2019, 13:54

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Фото: reuters

Риски для курса российского рубля будут нарастать.

На российский валютный рынок, переживший в прошлом году 20-процентное падение рубля, возвращается ЦБ, пишет finanz.ru.

С 15 января регулятор возобновит скупку валюты для Минфина, который выделит на эти цели 265,8 млрд рублей.

В такую сумму ведомство оценило январские доходы бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

Они, согласно бюджетному правилу, должны быть изъяты из оборота валютного рынка и в виде корзины из долларов, евро и фунтов стерлингов отправиться на пополнение Фонда национального благосостояния.

До 8 февраля центробанк купит на Московской бирже 4 млрд долларов, следует из сообщения Минфина, опубликованного в пятницу. Операции, приостановленные в сентябре, снова будут проводиться на открытом рынке в объеме 15,6 млрд рублей в день.

Всего же за год, согласно закону о бюджете, на скупку валюты правительство может направить 3,3 триллиона рублей - сумму, эквивалентную годовым расходам казны на выплату пенсий и в 4 раза превышающую финансирование всей системы высшего образования (0,8 трлн рублей).

Январские покупки Минфина и ЦБ вряд ли смогут ослабить рубль, пишут аналитики Росбанка. В начале года приток валюты в страну сезонно максимальный, а профицит платежного баланса может составить около 14 млрд долларов, оценивает Райффайзенбанк.

Впрочем, в дальнейшем риски для курса будут нарастать. Суммарно за год Минфин должен купить около 50 млрд долларов, при том что профицит платежного баланса, согласно базовому сценарию ЦБ, составит 75 млрд долларов.

Иными словами, из оборота будет изъято три четверти всей свободной валюты на рынке, а для погашения внешнего долга банкам и корпорациям остается лишь 25 млрд долларов.

«Совокупный негативный накопительный эффект будет сдерживать рубль от масштабного укрепления, даже в сценарии дальнейшего отскока цен на нефть и снижения санкционной напряженности», - пишут аналитики Росбанка.

Если же в этих условиях возобновится резкий отток капитала, сопоставимый со скоростью 2018 года, валютные интервенции ЦБ приведут к существенному ослаблению рубля, предупреждает Райффайзенбанк: курс доллара может подняться до 73-77 рублей.