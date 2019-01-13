В Беларуси независимого журналиста будут судить за исторический сюжет 13.01.2019, 22:25

Алесь Киркевич

Ранее журналиста судили за сюжет о литовской выставке художников.

Сотрудники милиции завели дело по статье 22.9 КоАП ч.2 (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) в отношении гродненского журналиста Алеся Киркевича, передает «Белсат».

Основанием для возбуждения дела стал сюжет, который был показан на «Белсате» 7 декабря. Алесь Киркевич как гродненский историк и журналист помогал сделать материал о потенциале старых гродненских подвалов.

«Это был полностью исторический сюжет, никакой политики. Раньше меня судили в 2015 году, тогда мы снимали сюжет о литовской выставке художников. Меня и оператора осудили за якобы незаконное изготовление продукции СМИ», – рассказал Алесь Киркевич.