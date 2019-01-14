Лидер венесуэльской оппозиции вышел на свободу 1 14.01.2019, 8:27

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Хуан Гуаидо

Фото: AP / Fernando Llano

Хуан Гуаидо заявил, что готов стать временным главой государства и призвал провести новые президентские выборы.

Лидер венесуэльской оппозиции был на короткое время задержан в воскресенье, через несколько дней после того, как он оспорил легитимность президента Николаса Мадуро после его переизбрания, сообщает Голос Америки.

Хуан Гуаидо, глава подконтрольного оппозиции Конгресса, занимающего все более непримиримую позицию, провел митинг после того, как он на короткое время был задержан в Каракасе.

«Я хочу направить сигнал в Мирафлорес (президентский дворец – ред.) о том, что игра изменилась», – заявил он своим сторонникам.

Его жена Фабиана Росалес первой сообщила о его освобождении через «Твиттер», поблагодарив «каждого, кто выразил немедленную поддержку, выступив против злоупотреблений диктатуры» в отношении ее мужа.

Agradezco a todos la inmediata reacción de apoyo ante el atropello de la dictadura contra mi esposo @JGuaido. Estoy ya con él. La dictadura no podrá doblegar su espíritu de lucha. Vamos rumbo al Cabildo Abierto. — Fabiana Rosales (@FabiiRosales) 13 января 2019 г.

За несколько часов до этого полиция вытащила Гуаидо из машины и на короткое время задержала его. В соцсетях появилось видео, на которых люди в черных балаклавах вытаскивают человека из машины, однако нельзя подтвердить, что этим человеком является Гуаидо.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил по государственному телевидению, что задержание Гуаидо было «незаконной процедурой», которую произвели самовольно действовавшие агенты. При этом министр возложил вину на сторонников Гуаидо, заявив, что задержание было «медийным шоу» с целью увеличить поддержку оппозиции.

Гуаидо, противостояние которого с президентом-социалистом Мадуро стало более напряженным, заявил в пятницу, что он готов стать временным президентом и призвал провести новые выборы. США заявили, что поддержат этот шаг.

В четверг Мадуро принес присягу в качестве президента, после того как был избран на второй срок на фоне углубляющегося кризиса и призывов к уходу в отставку.