Румыния включилась в борьбу против «Северного потока 2» 15.01.2019, 11:22

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Председательствующая в ЕС страна ускоряет работу над правилами, которые помешают прокладке газопровода.

Румыния, которая в течение двух недель председательствует в ЕС, ускоряет работу над правилами, которые могут помешать осуществлению прокладки российско-немецкого газопровода «Северный поток 2». Эту работу блокировали две страны, прежде председательствовавшие в Е — Австрия и Болгария. 15 января вопрос в Брюсселе рассмотрят эксперты из 28 стран, сообщает «Радио Польша».

Речь идет о внесении поправок в газовую директиву ЕС, которая должна гарантировать, что все газопроводы в пределах союза будут охвачены европейским законодательством.

Польские дипломаты отмечают, что наиболее важные для Варшавы предписания включены в предложение Румынии.

Пока что группа сторонников изменений в законодательстве ЕС насчитывает 10-11 стран. Противники изменений — это страны, чьи компании образуют консорциум, строящий вторую ветку «Северного потока 2»: Германия, Нидерланды, Австрия, а также Болгария.