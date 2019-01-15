Кинооператоры назвали сто лучших фильмов 20-го века 2 15.01.2019, 13:45

Лидером оказался фильм Фредди Янга «Лоуренс Аравийский» 1962 года.

Недавно издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Теперь же американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) составило рейтинг ста лучших лент ХХ века. Перечень был опубликован на сайте организации, пишет «Сегодня».

Лидером оказался фильм Фредди Янга "Лоуренс Аравийский" 1962 года. Что стоит отметить, что "Лоуренс Аравийский" в свое время стал обладателем четырех "Оскаров", а также четырех статуэток "Золотого глобуса".

Также в ТОП-10 вошли "Бегущий по лезвию" Джордана Кроненвета (1982), "Апокалипсис сегодня" Витторио Стораро (1979), "Гражданин Кейн" (1941), "Крестный отец" (1972), "Бешеный бык" (1980), "Конформист" (1970), "Дни жатвы" (1978), "2001 год: Космическая одиссея" (1968) и "Французский связной" (1971).