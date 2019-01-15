Соболенко выбыла из борьбы за 1-е место в рейтинге WTA по итогам Australian Open 9 15.01.2019, 21:04

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Арина Соболенко

Белоруска не сможет побороться за звание первой ракетки мира из-за победы Симоны Халеп на старте турнира.

После того, как на старте турнира Симона Халеп обыграла эстонку Кайю Канепи, шансов на первое место в рейтинге ВТA по итогам Australian Open лишилась представительница Беларуси Арина Соболенко, передает pressball.by.

Напомним, накануне старта турнира по его результатам сразу 10 теннисисток могли сместить румынку Симону Халеп с первой строчки рейтинга ВТА. Такой возможности также лишилась россиянка Дарья Касаткина, уступив в первом круге швейцарке Тиме Бачински.

Таким образом, Халеп, идущую пока на промежуточном первом месте, имеют шансы обогнать Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия) и Кики Бертенс (Нидерланды).