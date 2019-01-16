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СМИ: В Британии готовятся отложить Brexit

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  • 16.01.2019, 11:17

Идет работа над законопроектом , который должен отложить действие статьи 50 Договора о ЕС.

Британские законодатели готовят законопроект, по которому может будет отложен процесс выхода страны из ЕС.

Об этом, как сообщает Reuters со ссылкой на источник, британские министры сообщили руководителям бизнес-кругов, сообщает «Европейская правда».

По данным источника, идет работа над законопроектом , который должен отложить действие статьи 50 Договора о ЕС.

Источник подчеркнул, что законодатели делают "хорошую работу", чтобы продемонстрировать понимание сложившейся ситуации, однако, "никто не знает", что сейчас происходит. Он также порекомендовал подождать реакции британского парламента.

Во вторник вечером Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства по выходу из ЕС, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.


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