Герасименя о слухах о влиянии РФ на ее радиопроекты: «Это смешно» 4 16.01.2019, 22:36

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Александра Герасименя

Фото: tut.by

Известная белорусская пловчиха опровергла слухи о российском влиянии на ее радиопроекты.

В комментарии «Радыё Свабода» пловчиха Александра Герасименя опровергла слухи о российское влиянии на ее радиопроекты. Но подтвердила, что заявка, отклоненная администрацией Лукашенко, подавалась не только на запуск радиостанции «Спорт FM», но и на две станции неспортивного направлении: Europa + и Energy.

«Мы этого и не скрывали, - объясняет Александра Герасименя. - Спортивная станция довольно специализированная, так ее надо обслуживать, как-то окупить. Учитывая, что она большой рентабельности не принесет, ее надо было как-то обслуживать. Для этого мы собирались открыть две спонсорные станции, которые могли бы окупить наш проект».

Радиостанции с такими названиями есть в России: «Спорт FM» некогда называлась российская радиостанция, теперь известна как Studio 21, а Europa + и Energy и в настоящее время действуют в России, входят в различные топ-10 по популярности.

Герасименя подчеркнула, что радиостанции задумывались как белорусские, с белорусским контентом. По ее словам, с одноименных российских станций брали бы только музыкальный контент.

Основной инвестор - белорусский бизнесмен Виталий Синицкий, объясняет Герасименя. Гражданин России Владимир Талер (который имеет 10% в уставном фонде «Элесжи Медиа», что выступила основателем двух «неспортивных» станций) был нужен для российского музыкального контента «как человек, который помогал, направлял, способствовал этому с российской стороны».

На обвинения, что начали появляться в комментариях в СМИ и в соцсетях, о том, что «Герасименю и Скардино использовали», так как станции якобы финансируются «Газпром-медиа», а российская компания может применить радио для «работы с населением» в гибридных войнах , Герасименя ответила: «Это смешно».

«Когда-то говорили и что у меня жабры растут, что они появляются, если в воду вхожу, - отвечает Герасименя. - Смешно и только. Как мы и заявляли, мы планировали и планируем до сих пор открыть наши, белорусские радиостанции. Кто нас может использовать кроме нас самих, когда мы сами все контролируем?»

Герасименя убеждает: после отказа из администрации Лукашенко от идеи «Спорт FM» не отказались. Что будет дальше, она пока не берется говорить, но инициаторы еще будут это обсуждать. Просто изменить названия и попытаться снова зарегистрироваться, говорит она, бессмысленно.

Деньги и время инвестора сейчас тратятся (финансы уходят на аренду уже организованного офиса и зарплаты персонала) - Герасименя допускает, что инвестор может и не захотеть ждать дальше. Но «если решим, что будем бороться дальше - то будем бороться, это наш проект».