Шахтеры «Беларуськалия»: Стыд-позор чиновникам 4 16.01.2019, 22:54

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Минимум 150 горняков обратились к главе администрации Лукашенко.

Председатель Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» направил письмо главе администрации Лукашенко.

В нем Сергей Черкасов попросил Наталью Кочанову оказать содействие в решении двух злободневных проблем.

Во-первых, помочь работникам УСП «Трест» Реммонтажстрой» в регистрации первичной профсоюзной организации. Лидер отмечает, что на протяжении семи месяцев прошлого года местные власти дважды отказывали монтажникам в госрегистрации «по формальным основаниям без разъяснения причин», сообщает сайт НПГ.

В настоящее время документы в очередной раз находятся в Солигорском райисполкоме. Срок принятия решения по регистрации заканчивается 17 января.

Также Черкасов по поручению членов профсоюза просит вернуть на прежнее место памятную скамейку НПГ, подаренную к 60-летию Солигорска.

«Еще одно действие чиновников Солигорского райисполкома, которое можно охарактеризовать не иначе, как стыд-позор — это демонтаж скамейки, которая была подарена профсоюзом городу к юбилею», — говорится в письме.

Сообщается, что в 2018 году по решению активистов профсоюза была изготовлена и (после согласования с отделом архитектуры и строительства исполкома) установлена памятная скамейка. Через несколько дней в городском Парке четырех стихий коммунальщики демонтировали ее без каких-либо уведомлений. Дальнейшие действия представителей профсоюза и городских жителей — встреча с председателем райисполкома, письменные и электронные обращения, прямые линии, — не урегулировали данный конфликт.

К письму Кочановой приложена резолюция, принятая 150 делегатами декабрьской конференции Независимого профсоюза горняков.