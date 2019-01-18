Меняем министра на мешок картошки 14 Ирина Халип

18.01.2019, 8:49

8,363

Ирина Халип

Власть живет, как на курорте, - сезонно.

Осенью и весной борется с активистами, летом сажает врачей, а зимой, когда, казалось бы, можно и под пледом до весны проваляться – работать-то им всем не нужно, - придумывает себе развлечения вроде борьбы с тунеядцами или реформирования системы образования.

Вот и сейчас, не успели сограждане разобрать елки, им из телевизоров персонаж четвертьвековой давности говорит: у нас школьная программа очень сложная, в восьмом классе бедные дети решают те задачи по математике, которые мы разве что в вузах проходили. И если, говорит, министр этого не понимает – значит, он совсем не министр. Знакомая риторика, ничего нового. Вместо «министр» можно подставить «прокурор», «глава администрации», «губернатор» - да что угодно. А по поводу задач для восьмого класса, которые не по зубам, хочется сказать что-то вроде «за себя говори». Хотя никаких задач он в своих институтах не решал. А дети – те действительно решают, хотя не всегда понимают. И дело не в сложности школьной программы. Дело в другом.

Если бы у учителя оставалось время учить, никаких проблем в изучении точных и естественных наук ни у кого не возникло бы. Но главные обязанности учителя белорусской школы – совсем другие. Он обязан собрать деньги на подписку на «Юный спасатель». Он обязан, принимая классное руководство, обойти дома всех учеников (при том, что предыдущий уже все давно обошел и отчет написал) и зорким глазом изучить обстановку – нет ли в семье чего-нибудь, не укладывающегося в государственную схему. Он обязан разучивать с учениками речевки, песни и пляски к торжественному собранию или визиту министерских. Он обязан вместо уроков вести учеников на хоккейный турнир. Он обязан обеспечить явку массовки на все государственные мероприятия, где по сценарию должны присутствовать улыбающиеся школьники. Он обязан следить за количеством пришедших на обед в школьную столовую и отметить каждого в специальном журнале. Он обязан собирать подписи за Лукашенко и заседать в избирательной комиссии. Теперь, кстати, он обязан еще и обходить квартиры «тунеядцев» с вопросами «почему ты, гражданин, не работаешь?».

А теперь скажите, когда учителю учить? Да у него просто времени не остается. Причем эта, уже совсем незначительная, часть его работы к фатальным последствиям все равно не приведет: родители в конце концов наймут репетитора, который «вытянет» их ребенка. Устраивать скандал в школе они не будут. Может, поворчат в родительском чате – да и перестанут. Им тоже некогда. И учитель об этом отлично знает. А вот если план по принудительной подписке или явке на хоккей не будет выполнен – учителю влетит от завуча, завучу – от директора, директору – от районного управления образования, районным – от городских и так далее. Учитель – в самом низу этой пищевой цепочки.

Знаю, знаю, что вы на это возразите: они сами выбрали себе этот путь, они не сопротивляются, а делают, что велено, и голос не подают. Все верно, но я сейчас не об учителях (среди которых есть действительно блестящие педагоги, которые пошли в школу только потому, что любят детей – и каждый из вас легко назовет несколько таких имен), а о системе. Глупо считать источником проблем школьную программу, а не систему. Если бы государство ставило перед школой задачу учить – все было бы по-другому. Но школа обязана в первую очередь контролировать и подавлять личность. Речевки, массовки, пионэры, шагом марш, он ведь с нашим знаменем цвета одного – вот что требуется от белорусского школьника. Не хочешь – заставим. Не поддашься – превратим твою жизнь в ад, а заодно и жизнь твоих родителей. А при таких приоритетах школьного образования можно хоть таблицу умножения изучать в восьмом классе – все равно дети начнут путаться в ней. Не от непонимания – от ненависти.

И отставка министра образования, которой грозил на днях большой знаток стихов Быкова, не принесет ничегошеньки. Если сохраняется система, то можно бесконечно переписывать программы и учебники, менять министров и чиновников помельче, - лучше не станет. Впрочем, нынешнего министра можно сменять хоть на мешок картошки – всё-таки меньше вреда будет.

Ирина Халип, специально для Charter97.org