Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен переизбран на второй срок 19.01.2019, 9:36

Стефан Лёвен

Фото: picture-alliance

Различные партийные блоки на протяжении четырех месяцев пытались сформировать парламентское большинство.

Парламент Швеции - риксдаг переизбрал премьер-министра Стефана Лёвена на второй срок. Новое правительство меньшинства, состоящее из социал-демократов и "зеленых", при голосовании в пятницу, 18 января, получило поддержку депутатов от Партии центра и "Либералов", пишет dw.com.

Ранее различные партийные блоки на протяжении четырех месяцев безуспешно пытались сформировать коалиционное большинство. Лёвен представит свой новый кабинет 21 января.

В результате парламентских выборов в Швеции, состоявшихся в сентябре 2018 года, социал-демократы Лёвена вновь получили большинство голосов. Однако ни "красно-зеленый" альянс, ни консервативный блок не располагают в парламенте стабильным большинством. Правопопулистская партия "Шведские демократы" заняла на выборах третье место, однако ее отстранили от любых коалиционных переговоров.

"Во всем мире мы наблюдаем рост влияния правого экстремизма. Однако в Швеции мы выступаем за демократию, за равные права", - заявил Стефан Лёвен после переизбрания на посту премьер-министра. Он обещал, что Швеция получит "энергичное правительство", не зависящее от поддержки со стороны "Шведских демократов".