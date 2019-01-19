Синоптики прогнозируют на Крещение порывистый ветер и мороз 19.01.2019, 9:49

Местами выпадет снег.

Погоду на территории Беларуси 19 января будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном влажном воздухе.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный, по северной половине порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0..-5°C.

В столице также выпадет снег. Температура воздуха в течение дня составит:

утром -3..-5°C;

днем -2..-4°C;

вечером -2..-4°C.

Некторые жители Беларуси сегодня в день, когда христиане отмечают Крещение Господне, отправятся на водоемы, чтобы принять участие в обряде крещенских купаний.

Людям, которые совершают этот обряд регулярно, разумеется, знакомы все правила поведения. А вот для тех, кто решил впервые поучаствовать, не лишним будет прислушаться к советам спасателям.