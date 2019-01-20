В США впервые распечатали деталь для истребителя F-22 20.01.2019, 22:55

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Иллюстрационное фото

Титановую деталь для F-22 распечатали на 3D-принтере.

В военно-воздушных силах США с помощью 3D-принтера успешно распечатали и установили деталь в истребитель F-22. Об этом сообщает Defence Blog .

Использование распечатанных на принтере деталей для воздушных сил США не в новинку: некоторые комплектующие выходят из производства и их часто заменяют напечатанными аналогами.

Но по словам Роберта Левина из бригады обслуживания воздушных суден, семейство F-22 особенно трудно содержать, потому что сам истребитель небольших размеров и зачастую нелегко найти к нему запасные комплектующие.

Фото: Airforce

Деталь для F-22 распечатали из титана. Сообщается, что она не будет подвержена коррозии, а ее производство требует существенно меньше затрат.

Сейчас в американских ВВС будут тестировать новую деталь на износостойкость и способность выдержать большие нагрузки.

В планах - напечатать еще как минимум пять деталей для F-22.