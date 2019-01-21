Жители «ворот Минска»: Мы не будем поднимать шлагбаумы 5 21.01.2019, 8:14

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Фото: onliner.by

Конфликт минчан с властями разгорается.

Ровно неделю назад вышла статья «Шлагбаум раздора». Тема ограждения своего двора от «постороннего» транспорта (нерезидентов) оказалась весьма обсуждаемой — было оставлено около 1800 комментариев. И споры продолжаются: с одной стороны, вроде бы правое дело, с другой — как быть с теми, кто против большинства и не хочет скидываться на шлагбаумы, пишет onliner.by.

Усложняет ситуацию обязательность разрешения из администрации города. Так и вышло во дворе «ворот Минска»: вначале было выдано согласованное с госорганами разрешение на установку преград (согласно разработанному проекту), а потом появилось требование «незамедлительно обеспечить беспрепятственный проезд во двор, открыть шлагбаумы, демонтировать столбики». Но шлагбаумы не были демонтированы. Почему?

Об установке шлагбаумов в своих дворах задумывается все больше минчан. Подогревают интерес к теме фирмы, предоставляющие такие услуги. Мы решили продолжить публикации на эту тему, чтобы жители столицы смогли в будущем не допустить ошибок и минимизировать конфликты, которые неизбежно возникнут на пути к освобождению дворовой территории.

В чем спор?

Двор одного из домов «ворот Минска» — того, что справа, если ехать от вокзала — долгое время был заставлен транспортом. Среди машин жителей и грузовиков, привозивших товары в местные магазины, встречалось немало автомобилей, оставленных на время. Двор стал аналогом перехватывающей парковки, идеальным местом для стоянки командировочных. Говорят, нередко возникали аварийные ситуации, спровоцированные «чужим» транспортом. Вначале местные жители добились установки на въездах знака «Движение запрещено». По ПДД он разрешает проезд коммунальным службам, обслуживающему транспорту, машинам граждан, проживающих или работающих в этой зоне (при отсутствии иных возможностей подъезда). Но всем известно, как работают подобные знаки. В условиях отсутствия неизбежности наказания нарушители их просто игнорируют.

Два года встреч с администрациями района и города, Министерством ЖКХ, комиссиями Палаты представителей, уговоров, согласований — и шлагбаумы появились. На внутреннюю территорию можно попасть через пять проездов, еще один — только для спецтранспорта. В одной арке закрыли кованые ворота, еще в двух установили бетонные столбики, оставшиеся два проезда можно миновать только через шлагбаумы.

Но не так давно из госорганов пришла корреспонденция другого толка. На сей раз жильцов двора уведомили, что шлагбаумы установлены с нарушениями и находятся в противоречии с нормами МЧС. В документе содержится требование обеспечить движение на существующих четырех проездах, открыть шлагбаумы, демонтировать столбики.

Жители объясняют, что предусмотрено два этапа преобразований, каждый из которых выполняется в соответствии с законодательством. Установка двух шлагбаумов — первый из них. Второй этап подразумевает установку еще двух шлагбаумов и благоустройство двора — по мере сбора средств. Жильцы подчеркивают, что до сих пор полностью не рассчитались с ООО «Парковочное пространство» за уже выполненные работы.

Спустя неделю шлагбаумы работают как и прежде, столбики остались на местах. Жители посчитали требование МЧС незаконным. И на то у них свои аргументы.

Почему не послушались?

«Мы изучили письма и решили провести переписку с государственными органами, чтобы выяснить, насколько обоснованны изложенные в письмах требования, — говорит представитель инициативной группы, сформированной общим собранием жителей и юрлиц квартала по вопросу установки шлагбаумов, Дмитрий Балаш. — Считаем, что они не соответствуют законодательству. В письме из МЧС требования аргументируют ТКП, которые утратили силу в сентябре 2018 года. А глава администрации Октябрьского района выдвинул требования незамедлительно обеспечить беспрепятственный проезд, не подкрепляя их ссылками на нормативные правовые акты. Мы же имеем на руках документы, согласно которым шлагбаумы установлены с учетом всех норм всех заинтересованных госструктур. Только на разработанном в установленном порядке проекте, необходимом для установки шлагбаумов, стоит с десяток печатей и подписей. Считаем этот документ аргументированным, а последнее требование от администрации неправомерным. Потому изучаем сейчас вопрос и ищем решения совместно с городскими властями».

Дмитрий говорит, что письмо из администрации является ответом на обращение людей, недовольных сложившейся со шлагбаумами ситуацией. «Среди общего количества жителей таковых единицы, — уверяет Дмитрий, ссылаясь на количество подписантов в жалобе. — В соответствии с действующими правилами первым этапом установки является общее собрание жителей двора и голосование за установку шлагбаумов, фиксируемое подписями, которых должно быть не менее 50 процентов плюс один голос от общего количества собственников помещений в квартале. На примере нашего двора скажу, что процент несогласных небольшой — несколько человек на 1000 жителей нашего квартала. Но он есть. Всем минчанам, желающим установить шлагбаум во дворе, нужно учитывать, что они обязательно столкнутся с такой проблемой. Наша позиция — часть из этих людей банально хочет пользоваться благами за чужой счет, другая часть — эгоисты, которые настаивают на своем якобы „неотъемлемом праве“ въезда во двор прямо под своими окнами. Кстати, согласно правовым актам шлагбаумы, как устройства, ограничивающие движение и регулирующие въезд и (или) выезд с внутридворовой территории, являются элементами благоустройства».

«За установку и содержание такого благоустройства необходимо платить, — развивает мысль житель „ворот“. — Если говорить конкретно о цифрах, то это для двух конструкций 1,5 тысячи долларов в эквиваленте за сам шлагбаум, еще столько же — за услуги документальной поддержки и согласования. Обслуживание шлагбаума обходится в среднем в 400 рублей в месяц. Все эти суммы разбиваются на подписавшихся жильцов, оплата включается в квитанцию, проходит через ЕРИП. Мы добились, чтобы плата за установку шлагбаумов от одной квартиры составила 53 рубля, а сумма ежемесячных платежей не превышала плату за домофон — вышло 1,06 рубля. Кто-то не хочет платить и такие деньги. И к таким людям нужно быть готовым. Тут важно понимать, что договоры на строительство заключаются в добровольном порядке и никто никого не может понуждать участвовать в установке шлагбаумов».

В качестве примера Дмитрий приводит историю Константина, владельца одного из гаражей, разместившихся в центре двора: «Ему предложили поучаствовать в финансировании — заплатить 53 рубля. Он наотрез отказался. Предложили лишь 1,06 рубля в месяц за обслуживание. Ответ: „Нет, это принципиальная позиция“. Мы донесли до него свои аргументы, его удалось переубедить в правильности идеи физически ограничить въезд, однако требовать финансового участия не стали. Номер, открывающий один шлагбаум (со стороны ул. Ульяновской), как он и просил, ему предоставили бесплатно. Вопрос права доступа во двор на автомобиле решается на основе нормативных актов, а не самоуправством. И тот, кто имеет право попасть во двор именно на машине — не важно, финансировал он шлагбаумы или нет, — во двор должен попасть».

Мы решили уточнить последний факт: почему все же доступ не для всех?

Контраргументы о доступе и ограничении свобод

Во время предыдущего нашего визита мы стали невольными свидетелями спора между пенсионером и людьми, выступавшими за шлагбаум в нынешнем его исполнении. Мужчина говорил так: «Я не хочу скидываться на шлагбаум — он мне не нужен. Машины у меня нет. По итогу двор оказался отрезан от мира. Ко мне не могут приехать родственники, товарищи. Всех их отправляют искать парковку где-то вне двора: у вокзала, на паркинге ТЦ „Галилео“. Но территория двора — не частная собственность, на нее имеют право все жильцы домов, а не только те, кто заплатил».

Бесспорно, логика в словах пенсионера есть. Но Дмитрий Балаш призывает рассуждать не с точки зрения чувств и эмоций, а с позиции закона: «Давайте говорить объективно: двор не отрезан от мира — в него можно беспрепятственно попасть пешком через все въезды. Так что право беспрепятственного прохода кого-либо во двор не нарушено. Более того, законодательство прямо ограничивает движение транспортных средств в жилой и пешеходной зонах. На въезде установлен знак „Движение запрещено“, верно? Еще раз напомним: он разрешает проезд машинам граждан, проживающих или работающих в этой зоне (при отсутствии иных возможностей подъезда). Родственники и друзья таковыми не являются. Однако это не проблема, ведь вокруг квартала есть большое количество мест для парковки и полупустых паркингов — как бесплатных, так и платных. Следует обратить внимание и на развитый общественный транспорт — автобусы, метро. По сути люди, приехавшие сюда в гости, являются нарушителями ПДД. При должном контроле каждый водитель получил бы штраф. Шлагбаум же физически заставляет соблюдать правила и законы. Дело тут совсем не в разделении на „заплатил — не заплатил“, машины делятся по принципу „имеешь по закону право — не имеешь“. Такая дифференциация не может оградить от случаев, когда владельцы номеров будут открывать шлагбаум своим друзьям — к этому тоже нужно быть готовым. В каких-то случаях, вероятно, и нужно кого-то впустить, но в общем нормы ПДД должны выполняться всеми безусловно».

Представитель инициативной группы высказался и по поводу доступа для юрлиц (имеются в виду магазинчики, расположенные на первых этажах): «Изначально договоренность с юрлицами (всего их 45) была такая: они оплатят первый этап (два шлагбаума), жители профинансируют второй этап (еще два). Но когда процесс согласования, выбора застройщика был позади и пришла пора говорить о деньгах, представители некоторых компаний встретили напоминание с удивлением. Хотя всем им были высланы письма с договорами. В итоге согласились только 10 фирм. Это тоже нужно иметь в виду тем, кто задумал установить шлагбаум».

Доступ для водителей экстренных служб — не забота жильцов. Проезд обеспечивает имеющая на то право и специализирующаяся на этом служба круглосуточной диспетчеризации с видеонаблюдением. Уверяют, обращений от экстренных и коммунальных служб о том, что их водители не имеют возможности попасть во двор, не поступало. Курьерам, таксистам и службам доставки, если вызвавший их житель по какой-то причине не может открыть шлагбаум, предлагают совершить звонок оператору (номер указан на конструкции).

Стоит ли идея сил?

В финале встречи Дмитрий Балаш озвучил главную мысль, ради которой он повторно пригласил журналистов во двор: «Результат оправдывает все потраченные силы и время на согласования, заключения договоров, решения споров».

Ранее обе стороны проезжей части были заставлены припаркованными в нарушение ПДД автомобилями, машины оставлялись на тротуарах и газонах. Сейчас во дворе намного свободнее. Хотя тех, кто не имеет права сюда заезжать, еще хватает. Инициативная группа нашла компромисс и не стала возмущаться по поводу разгрузки товара для продовольственных магазинов со стороны двора, хотя по СанПиНу это запрещено.

Ранее из-за проблем с парковкой некоторые проезды вынужденно сделали односторонними. Для этого с одного направления установили «кирпич». Позже ГАИ изменила схему движения во дворе, знак был демонтирован, а на въездах установили новые знаки. Еще инициативная группа планирует весной пройти с инспекторами по всему двору и детализировать схему движения и остановки автомобилей.

По словам Дмитрия, не последнюю роль в установке шлагбаумов сыграли вопросы экологии. В нашей стране их обычно не берут в расчет. «Говоря „о праве парковки“, забывают о праве детей на безопасное пространство для развития и игр, о праве подростков и взрослых на спорт и движение, ведь у них нет другого пространства, — отмечает мужчина. — А так получается, что детей и взрослых фактически выдавили по квартирам. Я лично знаю трех человек из этого двора с онкологическими заболеваниями. Сколько их всего, можно только догадываться. Достаточно вспомнить, что автомобили — основной источник отравляющих веществ в городах, а потом подумать, сколько лет жизни они способны отнять у нас и наших детей. Моим сейчас 6 и 11 лет. Уверен, они скажут спасибо».

Продолжая тему детей, собеседник обратил внимание, что сейчас их можно без страха отпускать играть во двор. Внутреннюю территорию пару лет назад покинули бомжи, а сейчас — и хаотично стоящие и снующие по проездам машины. Детская площадка пока оставляет желать лучшего, над ее благоустройством еще предстоит поработать.

«Думаю, вскоре многие минчане поймут, что решение, подобное нашему, — не прихоть, а необходимость. Пока люди самостоятельно не займутся своим окружением, они будут жить в грязи — такой же, которая когда-то была с обратной стороны „ворот Минска“»