Шлагбаум раздора: как перекрыли въезд во двор дома «ворот Минска» 1 14.01.2019, 10:59

Решение властей спровоцировало локальную «войну».

Вышло как в рубрике советских газет «Письмо позвало в дорогу». «Скоро двор на Кирова объявит о независимости и введет свою валюту, — источник информации шутливо описал обстоятельства ситуации во дворе дома „ворот Минска“. — Жильцы домов скинулись и забаррикадировали въезд во двор шлагбаумами и специальными сферами. А тех, кто не сбрасывался, права въезда в их собственный двор лишили». Картина неоднозначная. Машин во внутреннем пространстве «ворот» стало меньше — это плюс. Но подход «не заплатил — не заедешь» тоже порочен, пишет onliner.by.

В чем беда?

Двор одного из домов «ворот Минска» — того, что справа, если ехать от вокзала — знаком любому минчанину, кто хоть раз выезжал в командировку или встречал гостей столицы. Когда на Привокзальной площади меняли организацию движения, вводили плату за парковку, перестраивали и переоборудовали, он всегда приходил на выручку. Немного покружив, там можно было найти местечко для парковки. И редкий автомобилист не пользовался этой возможностью. Конечно, это неправильно. Безусловно, с бешеным темпом автомобилизации так не могло продолжаться вечно.

Такие же мысли посетили и жителей домов квартала. В итоге идеи и возмущения воплотились в шлагбаумы и желтые столбики, оградившие двор от остального Минска и мира. Казалось бы, здравая мысль восторжествовала — двор для жителей, а не командировочных. Однако без нюансов не обошлось. И их скопилась такая масса, что чуть ли не каждый день у шлагбаумов собираются противоборствующие стороны, чтобы пообсуждать и поосуждать. В дни перемирия на местности словесные баталии все равно продолжаются — в чатах собственников квартир. Для обозначения границ фронта приведем цитаты из переписок.

Одни выступают за сохранение узкого круга пользователей шлагбаума:

Другие видят в устройстве ограничение свобод:

С учетом того, насколько минчане устали от чужих машин в своих дворах, а также из-за повышенной активности фирм, продающих шлагбаумы, закрытых внутридомовых пространств в столице очевидно станет больше. И тут важно будет не повторить чужих ошибок.

Что это за двор?

Квартал, конечно, уникален. Из приятного: близость к центру, метро, несколько супермаркетов в шаговой доступности, «сталинки» с высокими потолками, огромный двор. Можно сказать, элитное постсоветское жилье.

Чтобы понять масштабы внутренней территории, достаточно сказать, что сейчас там размещается здание инспекции по делам несовершеннолетних и массив из не менее 30 гаражей. Если бы не эти постройки, двор был бы просто райским. Городские власти не дали местным жителям вдохнуть воздух Эдема и объявили об уплотнении: ИДН и ГСК снести, на их месте воздвигнуть элитную шестиэтажку. Потом решение отозвали, а недавно застройщик выиграл суд у Мингорисполкома. Сейчас вот все гадают, уплотнят «ворота Минска» или выделят другой участок?

Помимо событийных минусов есть и другие — объективные. И их немало: шум, бомжи, квартиры с 66-летней выдержкой, арендаторы жилищ, магазинчики на первых этажах и — самое проблемное — неприятности с парковкой из-за беспорядочного движения транзитного, обслуживающего и случайного транспорта. По крайней мере, так было до преобразований.

Сейчас двор не выглядит как хаотичная парковка. Мы насчитали шесть проездов, через которые можно попасть на территорию квартала. Через четыре из них с недавних пор могут пробраться только пешеходы и велосипедисты. В одной арке просто закрыли массивные кованые ворота. Другие архитектурные элементы оказались украшены не менее художественными столбиками. Их разместили там с одной целью — не дать проехать чужим.

Сегодня на автомобиле во двор можно попасть только с ул. Кирова (ближе к Свердлова) и с ул. Ульяновской (ближе к Бобруйской), минуя шлагбаумы. Есть и третий способ, нелегальный — с помощью откручивания или сдвигания желтых столбиков. Как выяснилось, были и такие случаи.

Хорошая идея и начало раздора

Чтобы оценить температуру бурлящего уже несколько месяцев конфликта, мы связались с одним из активистов квартала. Сергей (имя изменено) утверждает, что стоял у истоков активной фазы внедрения шлагбаумов: «В ноябре прошлого года мы решили, что вопрос с парковкой нужно как-то решать. Сформировалась инициативная группа из трех человек, я отвечал за финансовую составляющую. Группа занималась сбором подписей и перепиской с администрацией. На собраниях с жильцами и администрацией решили установить четыре шлагбаума, если такой вариант одобрит большинство жителей пяти домов квартала — то есть минимум 50 процентов плюс один человек. Подписи собрали, я начал искать подрядчика для установки устройства, сравнивал коммерческие предложения, искал выгоду. На этом этапе меня исключили из инициативной группы».

«Был выбран подрядчик, причем стоимость работ оказалась не самой выгодной, — описал развитие событий мужчина. — Кроме того, установили только два шлагбаума — у домов, где проживают оставшиеся члены „актива“. Во время работ, насколько мне известно, финансовой прозрачности не было, не стали распространяться и об оборудовании, производителе. Где не поставили шлагбаумы — установили заградительные столбики. Они, как я выяснил, не соответствуют требованиям МЧС. Более того, все это не сильно согласуется с организацией движения во дворе. Например, на одном участке, пользуясь единственно возможной ныне схемой движения, приходится заезжать под „кирпич“ (ехать против направления по одностороннему проезду)».

Главная проблема — некоторых из тех, кто не скинулся на установку заграждений, лишили права доступа.

По другую сторону шлагбаума остались и некоторые юрлица — магазинчики, расположенные на первых этажах. Водителям грузовиков, подвозящим товар, порой приходится хитрить — например, заезжать во двор с минимальным интервалом (паровозиком) вслед за автомобилем, наделенным правом на открытие устройства. Уникальная неприятность у Константина. Он владеет гаражом, расположенным в центре двора, но беспрепятственным доступом на территорию обделен. В редакцию Onliner поступило письмо, в котором перечисляются истории, граничащие с нарушением закона: «Магазины и компании, которые не попали в список, ищут обходные пути. Например, наняли парней с циркуляркой, которые срезали замок с декоративных кованых ворот. А утром „нелегалы“ на машинах становятся рядом со шлагбаумами, чтобы быстро проскочить, когда он открывается. Из-за этого сами жители иногда не могут ни выехать, ни въехать».

Баталии на местности

Мы решили выехать на место событий и самолично убедиться в ожесточенности боев или их отсутствии. Выбрали утренний час пик обыкновенного рабочего дня. То утро для двора «ворот Минска» вышло недобрым. Грузовик, заезжая на внутреннюю территорию, сбил опору шлагбаума. Фотоэлемент потерял контакт, поэтому стрела застыла в открытом положении. На место происшествия сбежались местные жители, посыпались звонки в ГАИ, оператору из ООО «Парковочное пространство». Все на нервах: «Как он посмел? Зачем это сделал?» Простое объяснение водителя, мол, не заметил, людьми всерьез не воспринимается. Очевидно, в случившемся видят некий умысел.

— Думаете, хотел как-то проскочить за въезжающим резидентом и в спешке зацепил? — спрашиваем.

— На здании установлены камеры, видео обо всем расскажет. Но попытки проскочить можно регистрировать каждый день. Хотя на шлагбауме закреплен номер телефона, по которому можно позвонить и все объяснить. Или же набрать оператору — номер на самом столбике. Спецтранспорт и машины, приехавшие для разгрузки (товаров для магазинов, мебели для жильцов), перевозки инвалидов, пропускают.

В это время водители автомобилей больших и малых тоннажей пользуются открытым шлагбаумом — беспрепятственно снуют.

Следуем за одним из грузовиков. Водитель вместе с сотрудником магазинчика разгружает напитки. Он говорит, что сегодня ему повезло — проехал без препятствий. В прошлый раз стрела была опущена. «Позвонил по номеру, который там напечатан на бумажке и примотан скотчем, — так никто не поднял трубку, — утверждает молодой человек. — А время было далеко не ранним — около десяти утра».

Возвращаемся к подбитому, но непреклонному шлагбауму, чтобы спросить у жителей, как они решили проблему с физлицами. В ответ слышим: «Предлагали всем. Кто захотел — поучаствовал в финансировании, получил право доступа».

Направляемся в ближайший от проезда магазин «Цветы». Заведующая утверждает, что преграду установили без обращения к фирме, которую она представляет: «Просто в один день появились рабочие, а следом — шлагбаум. Теперь у нас непонятная ситуация с привозом товара. Букеты еще можно занести через парадный вход, но другие товары неудобно. Никаких контактов с нами не было. Мы бы, быть может, и поучаствовали в финансировании, но у нас не было возможности даже задаться таким вопросом».

Пока мы осматривали двор, считая автомобили и количество заградительных столбиков, на месте аварии появился еще один местный житель — возрастной мужчина. Завязался спор — уже привычный для «ворот».

«Я не хочу скидываться на шлагбаум — он мне не нужен. Машины у меня нет, — обратился пенсионер к наблюдающим за соблюдением всех норм оформления ДТП. — То, что автомобилей стало меньше, это хорошо. Но по итогу двор оказался отрезан от мира, и такие, как вы, яро отстаивают и охраняют такое положение. Ко мне не могут приехать родственники, товарищи. Всех их отправляют искать парковку где-то вне двора: у вокзала, на паркинге ТЦ „Галилео“. Но территория двора — не частная собственность, на нее имеют право все жильцы домов, а не только те, кто заплатил. Меня еще раздражает постоянное понуждение заплатить. У соседа — лежачая больная в квартире. Он говорит, просил доступ к шлагбауму для скорой, службы доставки, а ему — плати. В целом, я потерял чувство свободы. Почему всем жильцам не выдадут номер телефона, поднимающего стрелу, или какие-нибудь чипы?»

У стражей шлагбаума свои аргументы: «Наверное, неправильно, когда человек пользуется благами за чужой счет. „Я платить не собираюсь, но имею право на профинансированное другими людьми использование устройства и вытекающие из него преференции (чистый воздух, безопасность детей)“ — так это не работает. Телефон шлагбаума распространяется только среди участников закрытой базы номеров. В нее попали исключительно инвесторы. При другом подходе номер будет бесконтрольно тиражироваться среди родственников жителей, друзей родственников, знакомых друзей, и двор в итоге опять заполнится „лишним“ транспортом. Чипы тоже не выдают. Их легко можно „клонировать“, к тому же установленной системой они не предусмотрены».

Логика есть в обеих позициях, а вот консенсуса между ними пока нет.

Открытый финал

Глядя на то, что вышло из, казалось бы, благой затеи, становится понятно: так же, как и в предыдущей истории с избыточной парковкой, это не может продолжаться вечно. К тому же, как выяснилось, схема организации движения и установленные столбики находятся в противоречии с нормами МЧС.

Также в нашем распоряжении оказалось письмо из администрации Октябрьского района в адрес ООО «Парковочное пространство». В нем говорится, что необходимо обеспечить проезд на существующих четырех проездах.

И буквально на днях получил распространение еще один документ из администрации, требующий незамедлительно обеспечить беспрепятственный проезд во двор, открыть шлагбаумы, демонтировать столбики.

«Мы не выступаем за снос шлагбаумов и преград, не хотим, чтобы машины вновь заполонили наш двор, — говорит Сергей, отстраненный от проекта на этапе закупки. — Просто все должно быть сделано грамотно, а не так, как вышло. Во-первых, должно быть четыре шлагбаума для равного и удобного доступа для всех жителей и спецтранспорта. Это удорожает проект, но возможна рассрочка. Во-вторых, плата за установку должна быть дифференцирована: с одинокой бабушки и семьи с двумя и более автомобилями необходимо брать разные суммы. Все финансовые вопросы должны быть открытыми. Человек, который не участвует в финансировании, получает минимальные услуги, но хотя бы один номер в базе за ним должен быть закреплен. Тот же подход должен быть и к юрлицам. Мы надеемся, что ошибки будут исправлены и не повторятся в других дворах».