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Можно ли в Беларуси носить на улице пневматический пистолет?

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  • 3.05.2024, 13:49
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Можно ли в Беларуси носить на улице пневматический пистолет?

Есть нюанс.

Какое пневматическое оружие беларусы могут купить без получения разрешения и можно ли его носить с собой на улице, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Как пояснил участковый инспектор Сергей Щеперко, пневматическое оружие разделяется по видам в зависимости от дульной энергии. Оно бывает спортивное — от 3 до 25 Дж, охотничье — от 7,5 Дж до 25 Дж, а также конструктивно-сходное с пневматическим оружием изделие с энергией до 3 Дж. Последнее регистрировать не нужно, беларусы могут купить его без получения разрешения.

«Конструктивно сходные с оружием изделия с дульной энергией не более 3 Дж и пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж регистрации не подлежат и приобретаются без получения разрешения», — рассказал участковый.

Также он уточнил, можно ли носить на улице пневматические пистолеты.

«Транспортировка пневматического оружия в населенном пункте возможна, но лишь в чехле или кобуре и обязательно в разряженном состоянии. Пневматические пистолеты внешним видом часто напоминают копии реального боевого оружия. Это всегда привлекает внимание правоохранительных органов», — сказал он.

Однако стрелять из пневматического оружия в Беларуси можно только за пределами населенных пунктов в специально отведенных для этого местах.

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