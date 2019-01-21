Броня крепка 13 Аркадий Бабченко

21.01.2019, 13:40

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Вы либо крестик снимите, либо звезду замажьте.

Абсолютно шизофреническая эпопея с танками Т-34, которые Шойгу выменял в Лаосе. Они ехали эшелоном через всю страну, и на каждой станции их встречали торжественным приемом. Марш славянки, прохождение парадным строем, тетки в кокошниках с баяном и хлебом-солью (о, боги, боги), молебен и прочий бред, пишет журналист и публицист Аркадий Бабченко в Telegram.

Люди в России поклоняются эшелону танков. Да.

И вот сегодня танки, наконец, прибыли в Наро-Фоминск. В Кантемировскую дивизию. И там их поп окропил святой водой.

Поп. Сталинских соколов. Святой водой. Под флагом РОА. В Кантемировской дивизии. Имени, блин, Андропова.

Вы либо крестик снимите, либо звезду замажьте. Галоперидолу мне. Галоперидолу.

Дистиллированный карго-культ. Как он есть.