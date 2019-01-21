Белорусский защитник попал в топ-25 рейтинга драфта НХЛ 21.01.2019, 22:15

Владислав Колячонок

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало свежий рейтинг хоккеистов.

Об этом сообщает «БХ».

Белорусский защитник «Флинта» Владислав Колячонок занял 22-е место (1-й раунд) по Северной Америке. Добавим, что летом Колячонок подписал пробный контракт минским «Динамо», но затем решил уехать за океан.

Форвард «Принц Альберт» Алексей Протас расположился на 77-м месте (3-й раунд). Форвард «Эдмонтона» Владимир Алистров занял 151-е место (5-й раунд).

Напомним, драфт НХЛ-2019 пройдет 21-22 июня. Белорусы в первом раунде выбирались трижды: Руслан Салей (№9), Константин Кольцов (№18) и Андрей Костицын (№10).