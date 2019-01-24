Чиновники отказываются работать с Лукашенко? 16 24.01.2019, 8:40

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Cреди управленцев в Беларуси начался «кадровый голод».

Почти четверть века Лукашенко «борется» с коррупцией, а взяточники все равно пробираются в руководство министерств и ведомств. В Мингорисполкоме после последней чистки от коррупционеров стало не хватать чиновников. Как в таких условиях справляется новый глава столицы, рассказывает журналистка «Белсата» Ольга Чайчиц.

4 из 9 районов столицы не имеют руководителей. Так, на прошлой неделе уволили руководителей Партизанского и Октябрьского районов. В свою очередь начальники Фрунзенского и Заводского районов пошли на повышение и стали заместителями председателя Мингорисполкома.

«Ничего не изменится»

«Так всегда получается, кого-то меняют местами, но никакого результата нет»

«Делается какая-то работа, чтобы было видно, что что-то происходит. Что-то делается».

«В общем, я считаю, что если руководителя менять каждые два года, а то и чаще, они не успевают даже понять проблем города», – говорят жители города.

Задачу разобраться с городскою вертикалью поставил 2 месяца назад Лукашенко перед председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком во время его назначения:

«Очень тебя прошу, обрати внимание на ту коррупцию, которая сегодня существует в городе в целом, все же управленческая вертикаль в городе огромная. Даже стояли вопросы сократить количество администраций в городе. А вот мозги вставить главам администраций и тем небольшим чиновникам, которые там есть, это нужно. Думаю, что с многими в горисполкоме тебе придется распрощаться».

Самому Сиваку в прошлом году в апреле также грозила отставка. За бездействие в борьбе с все той же гидрой коррупции. В результате лучшего кандидата на пост главы Минска не нашли и чуть не уволенному за коррупцию чиновнику поставили прозрачную политическую цель.

«Самое главное у нас с тобой и у всей вертикали власти – парламентские и президентские выборы. Я этого никогда не скрывал, это экзамен, который мы будем все сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в головах людей альтернативы не было», – говорит глава Беларуси Александр Лукашенко.

На коррупцию среди чиновников в конце года на совещании у президента обращал внимание и глава КГБ Валерий Вакульчик. Главный чекист заявил, что один из действующих глав районов обнаглел так, что каждый четверг бесплатно получает продукты из магазина. Правда, комментировать, кто этот чиновник и что с ним сделали, в ведомстве отказываются. Виктор Корнеенко, ОГП:

«Есть кадровый голод. Не все хотят быть приспособленцами в этой системе. Во-вторых, условия работы очень сложные. Неизвестно, когда ткнется в грудь этот палец. И не очень хочется, и только те идут на эти должности, у кого нет выбора. Так с коррупцией борьба не ведется, это игры в бюрократию и поиск «жертвенных козликов», который ни к какому результату не приведет».

Борьба с коррупцией и поиск врагов – были основными посылами, с которыми глава Беларуси пришел к власти. Заявления о проделанной в этом направлении серьезной работе звучали перед каждыми выборами президента.