Ангела Меркель: Мы будем получать сжиженный газ из США и других стран

Ангела Меркель: Мы будем получать сжиженный газ из США и других стран1
- 24.01.2019, 8:48
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Германия намерена диверсифицировать поставки топлива.
Берлин не будет отказываться от поставок газа из России, но в дальнейшем, возможно, примет в расчет импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на 49-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 23 января, сообщает dw.com.
Все более значимая роль природного газа в энергопоставках будет ощущаться "в течение еще нескольких десятилетий", убеждена Меркель. В связи с этим существенность споров о регионе поставок "несколько преувеличена", добавила она, отвергая критику со стороны США из-за строительства газопровода "Северный поток - 2", который свяжет Россию и Германию.
Германия намерена диверсифицировать поставки
"С одной стороны, совершенно очевидно, что мы и в дальнейшем продолжим получать природный газ из России. Однако, безусловно, мы также хотели бы диверсифицировать (поставки. - Ред.)", - подчеркнула глава правительства ФРГ, отрицая зависимость ЕС и Германии от РФ.
"Мы будем получать сжиженный газ - возможно, из США и других стран. Мы наращиваем инфраструктуру по всем направлениям", - пояснила Меркель. "Если мы отказываемся от угля, от атомной энергии, то должны честно признать, что потребность в природном газе возрастет", - добавила она.
Специалисты из США приглашены в Берлин
Эксперты говорят о важности строительства терминалов для приема СПГ в Германии. Различные немецкие и зарубежные фирмы сейчас обдумывают варианты сооружения терминалов для приема танкеров с СПГ в трех портах на севере Германии - Штаде, Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.
Ранее профессор Немецкого института экономических исследований Клаудиа Кемферт (Claudia Kemfert) в интервью DW выразила уверенность в том, что Берлину "имеет смысл сделать ставку" на создание подобной инфраструктуры.
Кемферт сдержанно оценила шансы экспортеров из США: "Сегодня уже достаточно поставщиков сжиженного газа, которые предлагают его по более привлекательным ценам, чем американцы. Не стоит забывать, что те добывают газ с помощью фрекинга, и с этим связаны значительные экологические риски".
Между тем министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) уже пригласил в Берлин американских поставщиков СПГ. Встреча с ними должна состояться в феврале.