«Это по-настоящему тесно»: семья минчан живет в микроквартире площадью 22 метра 4 24.01.2019, 9:19

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Фото: onliner.by

Как устроены столичные малометражки.

Площадь совмещенного санузла в квартире Павла — 2,3 кв. м, кухни — чуть больше 5. В жилой комнате нет ничего лишнего: при обустройстве мебель пришлось буквально вымерять линейкой. В этой крохотной квартирке на улице Чигладзе ладит быт семья из трех человек. Живут тесно, действуют слаженно и синхронно, любые маневры совершают по строгому согласованию. Зато «квадраты» у них свои. Как устроены столичные малометражки, читайте в репортаже Onliner.

Квартиры в модернизированных «брежневках» на улице Чигладзе можно считать одними из самых компактных жилых пространств в Минске. Таких квартир здесь немало — по четыре на каждом этаже. Говорят, многие молодые семьи находят в них спасение. Для семьи Павла этот вариант тоже оказался единственным доступным.

«После покупки моя машина превратилась в склад»

Павел обосновался на Чигладзе чуть больше четырех месяцев назад. Денег было в обрез, а мотивация обжиться собственными метрами имелась довольно серьезная: хотелось поскорее съехать от тещи. К тому же семья ждала пополнения, а мотаться по съемным квартирам с грудничком было бы проблематично.

— До этого у меня была комната в «коммуналке» на улице Московской. Соседи подобрались порядочные, мы всегда находили общий язык, но жить с чужими людьми все равно было не очень приятно. Придет сосед пьяный, загадит все вокруг, а ты сидишь и думаешь: убирать тебе за ним или нет? Вроде сам виноват, но и мне ведь в порядке жить хочется.

Денег у нас хватало только на микроквартиру или совсем «убитую» «однушку». Времени на ремонты не было, да и в принципе с маленьким ребенком не до того. Поэтому вариант с малометражкой оказался единственным доступным. Никаких иллюзий по поводу комфорта мы не питали: изначально понимали, что будет тесно, — рассказывает Павел.

С момента покупки молодая семья успела сделать только косметический ремонт и немного оптимизировать пространство под свои нужды. В прихожей места хватает разве что для трех-четырех пар обуви. Если один гость снимает одежду, остальным приходится ждать за дверью: движение оказывается парализовано.

С санузлом дела обстоят еще сложнее: обустроить пространство на 2,3 кв. м непросто. От раковины пришлось отказаться, стиральную машину — установить на кухне, миниатюрную сушилку — повесить под потолок. Ванна вместилась только крошечная — около 120 сантиметров в длину (столько мы намерили пядями, рулетку не нашли). Двухметровому Павлу приходится туго.

— У меня рост 194 сантиметра и вес 111 килограммов. Если я захожу в ванну, практически вся вода вытесняется. В ней можно только сидеть, но это куда лучше, чем принимать душ в коммуналке. Поверьте, это большое счастье — это не вылетать из уборной как пуля из-за ломящихся в дверь соседей, — улыбается хозяин.

Благодаря грамотному обустройству кухня кажется больше реальных 5 «квадратов». Например, на месте «хрущевского холодильника» (ниши в стене, которая изначально предназначалась для хранения продуктов) установлены полки. На широком подоконнике стоит микроволновка, кухонные шкафчики вплотную примыкают друг к другу, миниатюрная вытяжка спрятана под одним из них и практически не занимает места.

— Я учусь на вечернем, после этого часто еще дома занимаюсь, а ночью работаю в одном из заведений на Зыбицкой. График сложный, поэтому практически все время провожу на кухне (ребенок пока спит сутками). Для меня было важно все здесь грамотно организовать. Хотел еще книжные полки повесить, но руки не дошли, — объясняет молодой человек.

Изначально двери в кухню не было, но при установке счетчиков газовая служба выписала предписание изолировать помещение. Павел купил на барахолке копеечную дверь в кухню, а заодно и в жилую комнату. «Теперь можно хотя бы по телефону поговорить, пока спит ребенок», — делится парень. Проем над дверью забит куском фанеры — этим озаботились прошлые владельцы квартиры.

— Благо дом кирпичный, и со звукоизоляцией здесь все хорошо, соседей нам вообще не слышно. После капремонта в доме всегда тепло. Иногда даже жарко бывает, но всегда можно открыть окно и проветрить: двор очень тихий. В этом плане здесь проблем нет, после капремонта вопросов к дому никаких. Мы, кстати, с соседями еще и коридор отремонтировали. Скинулись по 150 рублей и привели помещение в порядок: бэушный ламинат положили, стены покрасили. Нам теперь весь дом завидует.

Масштабного ремонта в комнате семья не делала. К выбору мебели подошли серьезно: в комнате не должно было появиться ни одного лишнего предмета.

— До нас эта квартира сдавалась студентам, и они тут чуть ли не каждый день «движ-Париж» устраивали. Каким-то чудом ламинат угробили: видимо, масштабный потоп был. Ну а так мы только по мелочи подлатали: раму металлическую сделали, балкон слегка запенили, двери, косметика, — рассказывает молодой человек.

Перед заказом шкафа-купе Павел обратился к дизайнерам, которые помогли грамотно расположить полки и задействовать весь объем. От зеркал решили отказаться: боялись, что ребенок разобьет и поранится.

Диван находится буквально в нескольких миллиметрах от открытой двери балкона. Выбирать его пришлось долго.

Бо́льшую часть пространства занимают детская кроватка, пеленальный столик и автоматическая качалка. Иногда здесь появляется еще и автокресло, но в эти дни протиснуться к балкону бывает непросто.

— После покупки этой квартиры моя машина превратилась в склад: когда меня все это начинает бесить, я сгружаю барахло туда. Хорошо еще коляску в общем коридоре можно без проблем оставить. Детские вещи занимают очень много места, но мы и так старались не загромождать квартиру, везли только самое необходимое. Я все как-то интуитивно делал и, по-моему, нормально обустроил.

Прожив так всего четыре месяца, семья решила подыскать квартиру попросторнее: с младенцем жить здесь непросто. Ребята разместили объявление и уже нашли покупателя — со дня на день тут должен поселиться студент, которому родители решили сделать щедрый подарок.

— Контингент здесь, конечно, очень разный (есть и молодежь, и старики, и алкоголики), но в целом люди хорошие. Расположение — лучше не придумаешь: рядом проспекты Пушкина и Победителей, улица Тимирязева. До остановки общественного транспорта — метров пятьдесят, до метро — три остановки. И с парковкой проблем нет: если во дворе все забито, можно возле частных домов поставить, люди обычно не против.

На самом деле я не скажу, что мы тут с ума сходили. Да, не скрою, тяжеловато, но, если все сделать грамотно, жить можно. Для одного-двух человек это идеальный вариант. Поверьте, это куда лучше коммунальной квартиры.

У меня есть друг, который с семьей живет в квартире площадью 70 или 80 «квадратов». Говорит, ему тесно. Так вот, обычно люди не знают, что такое по-настоящему тесно.

«А что мне здесь, танцевать, что ли?»

Сосед Павла пенсионер Александр Иванович купил квартиру в этом доме три года назад. За скромные 22 метра отдал баснословные $54 тыс. — это почти $2,5 тыс. за «квадрат».

— Тогда цены такие были! Это сейчас мне за нее в лучшем случае тысяч 35—36 дадут, — рассказывает хозяин, который без лишних вопросов пускает незваных гостей в квартиру. — У меня тогда умерли родители, мы их дом продали и по квартире себе построили. На самом деле за эти деньги мог и что-то побольше купить, но я сам из этого района: в частном секторе жил, поэтому решил далеко не уезжать. В целом все нормально, не доволен только тем, что на пятом этаже живу: в моем возрасте надо три перекура делать, чтобы наверх доползти. Годы!

— Квартира уютненькая, мне одному здесь комфортно. А что мне здесь, танцевать, что ли? — смеется мужчина. — А еще я очень пожалел, что до капремонта ее купил, надо было подождать. Столько крови у меня выпили! Придут, раскидают все и уйдут. Через две недели опять припрутся и давай тут воротить. Ладно бы в итоге сделали по-человечески, а так только всю ванную разбили и сто договоров заключили. Ну да ладно, с горем пополам сделали и отстали. Уже хорошо.

Планировка в квартире Александра Ивановича такая же, как и у Павла. Обстановка чуть попроще: шерстяные ковры, советская мебель, старая техника. Обычная квартира простого белоруса.

— Я до этого жил в частном двухэтажном доме на 120 «квадратов»: мастерская, гараж, машина — все как положено. А потом в эту кроху переехал. Сначала диковато было, а потом привык. Я изначально сыну предлагал: давай, говорю, я эту квартиру продам и к тебе перееду. Но потом подумал: у него там жена, дети… А здесь я сам себе хозяин: захотел сел, захотел встал. А захотел и чарку маханул — никто тебе слова плохого не скажет. Одному в такой квартире — просто рай.

Почем здесь метр?

Сегодня в районе улицы Чигладзе продается сразу три квартиры, не считая предложения Павла. Самый необычный вариант располагается в этом же доме: хозяева продают студию площадью 29,8 кв. м. Просят за «однушку» чуть меньше $42 тыс. по курсу (около $1400 за квадратный метр).

Как сказано в объявлении, в подарок новый владелец получит кухонную мебель, стол на кухню, два шкафа купе и тумбу под телевизор. В квартире сделан современный ремонт, в комнате и на кухне уложен ламинат, в ванной и туалете — плитка.

Чуть дешевле обойдется квартира такой же площади в доме по соседству — за «однушку» на Чигладзе, 8, просят $39 тыс. в эквиваленте. Правда, по двум имеющимся фотографиям оценить качество ремонта проблематично. «Дом после капремонта 2017 года, термошуба, домофон, входная металлическая дверь, шкаф-купе, кафель в с/узле, заменены все трубы. Подвал», — вот и все описание.

За $43 тыс. (92 690 рублей) продается «однушка» на третьем этаже пятиэтажки. В квартире сделан косметический ремонт, установлены металлическая входная дверь, шкаф-купе. В объявлении говорится, что купить квартиру можно и с мебелью (по отдельной договоренности).