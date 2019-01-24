«Интересно, Саша сегодня спал или онлайн-трансляцию из Каракаса смотрел?» 24 24.01.2019, 10:25

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Еще одна диктатура уходит в небытие.

Еще один диктатор и друг Лукашенко медленно и неотвратимо шагает к своему бесславному концу. Венесуэльцы вышли на улицы, и в течение нескольких дней режим Мадуро посыпался. Военные переходят на сторону народа, полиция и нацгвардия не вмешиваются, пишет телеграм-канал «Баста».

С 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо - временно исполняющий обязанности президента страны. Выступая перед участниками многотысячного митинга в Каракасе, оппозиционный политик заявил, что берет на себя президентские обязанности, чтобы «добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы». Президент США Дональд Трамп и Организация американских государств (OAГ), объединяющая страны Северной и Южной Америки, также признала Хуана Гуаидо новым лидером страны.

Интересно, Саша сегодня спал или онлайн-трансляцию из Каракаса смотрел? Теперь, ему похоже, туда путь закрыт. Стран, куда можно сбежать последнему диктатору Европы все меньше.