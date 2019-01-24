«Ученых» во власти маловато 9 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

24.01.2019, 10:44

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Из всех вариантов, режим Лукашенко безошибочно выбирает наихудший.

Еще буквально несколько лет назад наличие хотя бы минимальных проблем в функционировании нашей «уникальной» модели, отвергалось властью с порога. «Кризиса у нас нет», «все нам завидуют» и вообще у нас «процветание». Что касается отдельных провалов и недостатков – то это из-за внешних факторов, а не из-за ущербности самой модели. А зарплаты маленькие – это, например, из-за планеты Сатурн (выражаясь утрированно). И далее в том же духе. Сегодня проблемы выросли до таких громадных размеров и стали столь очевидными, что признавать их наличие стала даже наша власть. Процесс возвращения из мира грез и иллюзий в мире реальности – это, конечно, позитивный момент. Но есть и негативные.

Действительно, проблемы наша власть уже видит, и видит зачастую правильно – тем более, что многие из них давние и перезревшие. Но вот решения в большинстве случаев принимает неправильные. Отказавшись в свое время от любых решений по реформированию социально-политической модели, наша власть, похоже, не в состоянии проводить адекватный анализ ситуации и принимать всесторонне продуманные решения. Не было у нее много лет такого опыта. Возможно, это происходит еще и потому, что власть до сих пор ничего по сути не хочет менять, ограничившись полумерами типа дисциплину подтянуть, пенсионный возраст повысить, «тунеядцев» прижать, – лишь бы отжившую систему сохранить. Факт есть факт: проблемы замечать стали, но вот решать их адекватно пока не научилась.

Возьмем, к примеру, разрастающийся кризис на рынке труда. Причем развивается он сразу по двум направлениям, как будто даже противоположным. Сейчас у нас складывается довольно парадоксальная ситуация: работать уже зачастую не только негде, особенно в «закольцовье», но и некому. Хорошо известно, что есть райцентры, где нет никакой «индустрии», разве что КБО (здание, где в райцентре располагаются парикмахерская, мастерские по ремонту обуви, одежды и подобные). Но скоро и работать будет почти некому, ведь уже и сегодня значительную часть «трудового потенциала» малых городов составляют силовики, бюрократы и прочая подобная братия, которая никакого реального дохода стране не приносит. А в некоторый райцентрах практически все рабочие места только такие и есть. В целом страна теряет страна трудовые ресурсы. Ежегодный экономический обзор Global Economy Watch поместил Беларусь в десятку стран, которые будут, скорее всего, терять рабочую силу в 2019 году.

То есть, «еще немного, еще чуть-чуть» – и даже если власть озаботится созданием достойных человека из «центра Европы» рабочих мест, – то работать на них все равно будет некому. А кто тогда будет силовиков и госслужащих содержать?

Власть эту проблему вроде бы как начала осознавать, но решения опять выбираются своеобразные. Одно предложение сделать распределение пожизненным чего стоит. Продолжающаяся борьба с «тунеядцами» – из той же оперы. Когда независимые экономисты продемонстрировали, что этот «бизнес» денег в бюджет не принесет, и даже наоборот, власть заговорила, что это все не ради денег. Дескать так они заставят «социальных иждивенцев» трудится на общее благо. Но ведь и это неправильное решение. Самую маргинальную часть работать не заставишь. Даже отправка их в ЛТП не поможет, к тому же их там кормить и поить придется. И во сколько обойдутся услуги охраны? Да и не вижу смысла в таких работниках – больше проблем. Может таких лучше и не заставлять? Те же, кто нашел работу за пределами нашего «процветания», теперь постараются там и закрепиться. Тем более, что спрос на квалифицированных, работящих людей в сопредельных странах только растет. И доходы там – ни чета нашим.

В Польше опубликован новый «Профессиональный барометр». Из ежегодного «Барометра» следует, что у наших западных соседей вырос спрос на все профессии. В 2016 году дефицитными считались 19 профессий, на нынешний год – 31. И если три года назад в стране еще существовали регионы, где вакансий не хватало, то теперь почти везде их больше, чем соискателей… Осложняется ситуация и тем, что многие украинцы больше не хотят работать в Польше – их переманивают на более привлекательные рынки Чехии, Румынии и Германии. Поэтому кадровые агентства переориентируются на «забытые и недооцененные направления, такие как Грузия, Молдова и Беларусь», утверждает обозреватель money.pl. Напомним, минимальная зарплата в Польше составляет около EUR380. Средняя же в 2018 году составила около EUR800 после уплаты налогов. А польское правительство с прошлого года упростило трудоустройство для белорусов, пишет «Салiдарнасць».

Так может лучше создать такие условия, чтобы людям было интересно и выгодно жить тут, ну и тратить тут свои деньги, естественно (причем даже иностранцам), а не выталкивать из страны собственных граждан? Такая у нас борьба с трудовым кризисом.

Далее пенсионная проблема. ФСЗН у нас, дескать, дефицитен. Обычные работники, не силовики и не бюрократы, по мнению власти работают мало, фонд пополняют плохо, на пенсию выходят слишком рано, вот и дефицит. Выход один – повысить пенсионный возраст. Опять же: «тунеядцы» в ФСЗН ничего не платят, но получают полный пакет «благ», с этим тоже надо разобраться. На самом деле это совсем не так. «Тунеядцы», скажем, пенсий из ФСЗН не получают, но зато их из этого фонда получают силовики, которые уходят на пенсию очень рано и никаких взносов в ФСЗН не платят. Из этого же фонда платят и пособия матерям по уходу за ребенком, ну и т.д. В итоге на выплаты пенсий тем, кто делал выплаты в фонд, идет меньшая часть денег. Иными словами, на деле фонд дефицитен не потому, что обычные пенсионеры слишком долго живут и мало платят, а потому что власть разбазаривает деньги совсем не на тех, кто фонд сформировал. Ну и по причине упомянутого выше кризиса на рынке труда. Но власть валит вину на тех, кто работает и платит в ФСЗН. Отсюда и неправильное решение: ограбить тех, кто платит в фонд, в пользу тех, кто в него ничего не платит. Мало того что такая система очень несправедлива, так она еще и нежизнеспособна. Повышение пенсионного возраста тут не спасает. Такое решение лишь маскирует проблему, отправляя ее в «долгий ящик». Проблемы при этом имеет свойство накапливаться.

Еще один пример – с «интеграцией». Подписали документы о «единении», но решили это не выполнять. При этом сам договор отменять не намерены. Неправильное решение. Не стоило такого подписывать, если выполнять не собирались. Даже за деньги. Теперь это уже большая проблема, чреватая неприятностями такого же размера. А деньги «ушли в песок», ну или куда-то по карманам. Не надеялись бы бесконечно на Россию, а сразу начали искать пути заработать самим – уже бы и заработали больше. Пример Восточной Европы тому подтверждение.

Также много говорят о привлечении иностранных инвестиций. Снова реальную проблему видят. Действительно, без инвестиций нам экономику не оживить. Своих денег нет. Но реальными решениями и демаршами инвесторов наши правители только отпугивают.

В общем, что ни проблема, то неправильное решение. Не зря говорят: «из всех вариантов, наша власть безошибочно выбирает наихудший». Словом, пора переходить к следующему этапу. Видеть проблемы недостаточно, теперь надо учиться всестороннему, научному анализу проблем и принятию адекватных решений. Впрочем, трудно переучить того, кто четверть века так не делал. А уже «ученых» во власти маловато. Тоже проблема.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»