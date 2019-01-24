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Лукашенко – российскому губернатору: Считайте, что здесь ваша земля

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  • 24.01.2019, 13:04
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Диктатор назвал Беларусь «родным домом» для россиян.

Об этом Лукашенко заявил 24 января на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, сообщает пресс-служба диктатора.

«Мы открыты не только для диалога, но и совместной работы. И готовы выйти на определенные договоренности, если это будет нужно сибирякам. Беларусь как была вашим родным домом, так она и останется. Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать. Но я всегда только предупреждаю: по-человечески. И всегда вы найдете отзыв в нашей душе. Если вам надо где-то площадка для работы на западе с вашими товарами, считайте, что это ваша земля: приезжайте и стройте, развивайте свой интерес. Мы всегда вам поможем», — заверил диктатор.

«Помните, мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина, — сказал Лукашенко. — Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история».

На встрече Александр Лукашенко заявил, что, оказывая поддержку Беларуси, Россия прежде всего поддерживает себя и свои производства.

Он отметил, что порой говорится о том, что Россия в значительной степени поддерживает или даже кормит Беларусь. Однако он напомнил, что еще со времен СССР Беларусь выполняла роль финишного производства, своего рода сборочного цеха, закупая в России сырье и комплектующие. «Поддерживая, если такое есть, Беларусь, Россия поддерживает прежде всего себя, — заметил Лукашенко. — Потому что, определяя более 20 лет назад курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия — не просто партнер, не просто дружественное нам государство».

«Ресурсы мы в основном закупаем у вас при всех выгодных и невыгодных ситуациях, комплектующие покупаем у вас», — констатировал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь — это не только известный тракторный завод и его продукция, но и нефтехимические, нефтеперерабатывающие отрасли, машиностроение. «Это финишное производство огромного комплекса российской экономики. Если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживает у себя тех, кто производит сырье, материалы, комплектующие», — сказал диктатор.


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