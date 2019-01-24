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Северная Корея начала готовиться ко второму саммиту Трампа и Ким Чен Ына

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  • 24.01.2019, 13:17
ФОТО: AFP / SAUL LOEB

Президент США передал письмо северокорейскому правителю.

Северная Корея начала подготовку ко второму саммиту своего лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщило официальное информагентство КНДР.

Трамп передал письмо Ким Чен Ыну через Ким Ён Чхоля – одного из высокопоставленных официальных лиц Северной Кореи, который встретился с президентом США в Белом доме на прошлой неделе.

«Ким Чен Ын дал высокую оценку президенту Трампу за его необыкновенную решимость и волю», – сообщило информагентство, отметив, что Пхеньян будет «ждать терпеливо и с чувством доброй воли и вместе с США, шаг за шагом, двигаться к общей цели двух стран».

В сообщении не уточняется, в чем состоит эта цель.


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