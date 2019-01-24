Жителям Вильнюсского района мэрия оплатит часть расходов на воду 24.01.2019, 13:49

Льготы получат те, у кого не было долгов по оплате.

Перед муниципальными выборами мэрия Вильнюсского района сделала жителям подарок – тем, у кого больше трех месяцев не было долгов, сделают скидку за услуги, сообщает delfi.lt.

Жители Вильнюсского района несколько недель назад получили сообщения из компании Nemėžio komunalininkas и Nemenčinės komunalininkas, в которых сказано, что в январе жители, у которых нет долгов больше чем за три месяца, за 1 куб воды будут платить почти в два раза меньше.

Сообщается, что разницу оплатит мэрия. Во сколько это обойдется району, мэрия пока не считала, поскольку количество жителей постоянно меняется.

Такое решение горсовет Вильнюсского района принял 19 декабря 2018 года.

"Я думаю, что мэрия заботится о своих жителях, для этого и существует горсовет, мы. Все говорят и только обещают, всякие законы, например, принимает правительство, а тут и для учеников, и для учителей и для других. Это забота о жителях, о них, а не о коммунальной компании", - сказала мэр Мария Рекст.

Она примет участие в прямых выборах мэра на второй срок. Муниципальные выборы в Литве состоятся 3 марта 2019 года.