В Италии нашли самого длинного в мире кота 4 24.01.2019, 15:12

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У кота Баривела есть официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса.

В итальянском регионе Павлия недалеко от Милана живет кот по кличке Баривел, который признан самым длинным котом в мире, пишет Guinness World Records, сообщает БелТА У Баривела есть официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса. Пока ему только 3 года, но его рост уже составляет 120 см.

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