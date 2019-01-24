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В Италии нашли самого длинного в мире кота

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  • 24.01.2019, 15:12
  • 2,754

У кота Баривела есть официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса.

В итальянском регионе Павлия недалеко от Милана живет кот по кличке Баривел, который признан самым длинным котом в мире, пишет Guinness World Records, сообщает БелТА У Баривела есть официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса. Пока ему только 3 года, но его рост уже составляет 120 см.

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