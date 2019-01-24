Протесты в Венесуэле обрушили стоимость «Роснефти» на 115 миллиардов 5 24.01.2019, 15:35

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Акции резко подешевели.

Акции «Роснефти» резко подешевели на Московской бирже в четверг на фоне политического кризиса в Венесуэле, где председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и при поддержке США потребовал немедленной отставки вступившего на второй 6-летний срок Николаса Мадуро, пишет finanz.ru.

За 4 часа рыночная стоимость «Роснефти» обвалилась на 115 миллиардов рублей на фоне опасений, что ее многомиллиардные инвестиции в режим Мадуро могут сгореть без остатка.

К 13.56 мск бумаги компании упали в цене на 2,21%, до 410,6 рубля, а в ходе сессии опускались более чем на 3%, обновив минимум за месяц (406,7 рубля).

По оценке S&P, на начало 2018 года «Роснефть» вложила в поддержку венесуэльской экономики не менее 5 млрд долларов. Это 330 млрд рублей по текущему курсу - 10% годовых доходов компании от продажи сырья за рубеж и три четверти запасов наличных на ее счетах (434 млрд рублей на конец третьего квартала).

«Роснефть» реализует 5 нефтяных проектов в Венесуэле совместно с находящейся в состоянии дефолта национальной добывающей компанией PDVSA: в трех из них (Petromonagas, Petroperija и PetroVictoria) у «Роснефти» - 40%, в двух других (Boqueron и Petromiranda) - 26,6% и 32% соответственно.

«В случае смены политического режима российская компания рискует потерять все инвестиции в проблемной латиноамериканской стране», - констатирует аналитик «Альпари» Александр Разуваев.

Помимо США лидера венесуэльской оппозиции признали президентом Колумбия, Парагвай, Эквадор, Перу, Коста-Рика, Чили, Аргентина, Канада и Бразилия.

Вице-президент США Майкл Пенс тем временем обратился к народу Венесуэлы и армии с призывом поддержать демократию. В ответ Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с «империалистическим правительством США» и потребовал, чтобы американские дипломаты в течение 72 часов покинули страну.

Фактически Венесуэла находится в состоянии двоевластия: хотя Гуайдо и пользуется поддержкой народа - тысячи человек приняли участие в антиправительственных протестах в среду, - Мадуро по-прежнему контролирует, армию, суды, казну, государственного нефтяного гиганта, а также службы безопасности, которым за три дня протестов удалось задержать 218 человек.

«У слова президент нет смысла, пока вы не получили бразды правления, - говорит Грегори Уикс, профессор политологии в Университете Северной Каролины в Шарлотте. - А у вас их не будет, пока вы не имеете контроля над вооруженными силами».

Гуайдо предложил амнистию военным, которые присоединятся к оппозиции. «Армия отвергает любого самопровозглашенного президента или президента, за которыми стоят темные силы», - заявил в ответ министр обороны Падрино Лопес.

Рынок, впрочем, с оптимизмом смотрит на перспективы свержения Мадуро, за 6 лет которого экономика Венесуэлы рухнула на 33%, национальная валюта обесценилась в 44 тысячи раз, а инфляция разогналась до 1 700 000%.

Котировки дефолтных облигаций Венесуэлы резко выросли в среду после того, как Гуайдо объявил о намерении добиваться международной помощи и восстановления отношения с держателями венесуэльского госдолга общим объемом 140 млрд долларов.

Евробонды Венесуэлы с погашением в 2038 году и в 2027 году подскочили более чем на 11%. Оба выпуска стоят около 30% от номинала впервые почти за год.