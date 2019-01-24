Фотофакт: Жительница Витебска купила в магазине детское питание с червяком 3 24.01.2019, 16:40

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Детское питание принадлежит российскому бренду.

Эта история случилась с жительницей Витебска в прошлые выходные. Молодая мама купила детское питание «Тема» в торговой сети Витебска, пишет «Витебский курьер». Затем баночка с консервами провела около месяца в домашнем холодильнике. Срок годности продукта — 24 месяца с даты изготовления. Как видно на фото, баночку упаковали 28.06.2018 года.

Коллаж Милы Стасевой

Отметим, что российский бренд «Тема», изготовитель АО «Данон Россия», презентует себя как высококачественное детское питание, «приготовленное так, как хочет сам малыш». Сейчас «Тема» — национальный бренд, один из лидеров в сегменте детского питания в России как в молочной, так и в немолочной категории.

Каково же было удивление молодой женщины, когда, открыв баночку для своего годовалого малыша, она обнаружила… червяка, который жил в детском питании, что называется, своей жизнью.

Коллаж Милы Стасевой

Молодая мама позвонила на горячую линию Витебской санстанции, где рассказала, как было дело. Женщину внимательно выслушали и сказали, что «приняли ситуацию к сведению». В санстанции пояснили, что продукт российский и мог неправильно храниться еще до поставки в торговую сеть Витебска. Возможно сделать эскспертизу и анализ того, когда личинки червяка поселились в детском питании, но все эти исследования придется делать «за свой счет».