В квартирах Могилева отключают газ 4 24.01.2019, 18:25

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Жители города возмущены и взволнованы.

Уже третьи сутки жильцы нескольких квартир в доме на улице Лазаренко, 16, в Могилеве без газа — отключили, пишет tut.by. Люди возмущены и взволнованы, а газовщики разводят руками: так нужно. «Если при проверке системы вентиляции коммунальники не могут попасть хотя бы в одну квартиру, отключают весь стояк. Чтобы не повторилась трагедия в Борисове», — объяснил главный инженер Могилевоблгаза Алексей Степанов. Напомним, два года назад в борисовской многоэтажке 6 человек умерли от отравления газом, в том числе двое детей.

Три года назад в Борисове в многоэтажке 6 человек умерли от отравления газом, в том числе двое детей. 27 января 2016 года в старенькой хрущевке, оборудованной газовыми колонками, погибли две семьи — пожилая пара и родители с двумя детьми. Они отравились угарным газом. Проблемы с газовой колонкой были в квартире, где жила семья из четырех человек. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но им сказали: «Все в порядке». В причинении смерти по неосторожности признали виновными слесарей-газовщиков.

— Третьи сутки я без газа. И это притом что у меня все исправно — проверка была в ноябре. Почему я должна страдать из-за других? — недовольна Валентина из дома на улице Лазаренко, 16.

По ее словам, газ в ее и паре десятков квартир в доме отключили во вторник, 22 января. Об этом предупреждали еще в пятницу, 18 января, но людям от этого не легче: газа-то нет.

— Вентканалы и дымоходы в домах, оборудованных дополнительным газовым оборудованием, проверяются раз в 3 месяца. Проверку проводит собственник жилого дома. В случае с ул. Лазаренко, 16, — ЖРЭУ Ленинского района. После проверки они составляют акт на каждую квартиру и отправляют документы нам. Если есть неисправность или по каким-то причинам проверяющие в квартиру не попали, газ отключаем — ради безопасности, — объясняет главный инженер Могилевоблгаза Алексей Степанов.

Газ отключают либо на вводе в квартиру, либо на стояке, если доступа в квартиру нет. Второй случай — как раз у Валентины. И не только у нее. По словам Алексея Степанова, в доме на Лазаренко, 16, отключили газ в квартирах на четырех стояках, на Лазаренко, 52а — на двух и на одном — на Лазаренко, 14.

— Газ подключим снова, когда получим акты обследования о том, что система вентканалов и дымоходов исправна. А выезжаем мы по первому звонку. Так что сейчас дело за коммунальниками, — говорит главный инженер Могилевоблгаза.

Начальник ЖЭУ № 5, к которому относятся перечисленные дома, Андрей Лавринович подтверждает: доступ в квартиры — та еще проблема. И дело не только в проверках вентиляции — с таким коммунальники сталкиваются регулярно.

— Бывало, что люди уезжали куда-то, контактов не оставляли, и их и соседей заливало водой. Приходилось отключать от водоснабжения несколько квартир на всем стояке, искать владельца квартиры — через РКЦ, милицию, в соцсетях. Конечно, ни разу не было, чтобы не нашли, но ведь это занимает время, — объясняет он. — Сейчас часто соседи не то что номерами телефонов не обмениваются, но даже в лицо друг друга не знают. А раньше даже ключи друг другу оставляли.

По словам Андрея Лавриновича, проверки в домах проходят — и продолжаются — по графику, жильцов предупреждают заранее. Сейчас будут еще и извещения в почтовые ящики класть. Если кто-то знает, что в указанное время его не будет дома, лучше сказать об этом коммунальникам.

— Мы придем в удобное для владельца квартиры время, даже в нерабочее. Потому что понимаем: всякое бывает, — добавляет Андрей Лавринович. — А тех, кто не пускает проверяющих в квартиру, объясняя это «правом частной собственности», будем привлекать к административной ответственности.