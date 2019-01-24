СNN: США направили дополнительные войска в Сирию 24.01.2019, 19:44

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Войска необходимы для обеспечения безопасности войск и техники, которые выводятся наземным и воздушным транспортом.

Американские военные в последние дни перебросили дополнительные войска в Сирию для безопасного выхода из страны американских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN со ссылкой на два источника в оборонном ведомстве.

Издание пишет, что эти войска предназначены для обеспечения безопасности войск и техники, которые выводятся наземным и воздушным транспортом. Дополнительные войска могут перебрасываться в различные районы Сирии и по необходимости покидать страну и возвращаться на ее территорию.

Напомним, представители Международной коалиции, возглавляемой США, а также поддерживаемые американцами курды ведут переговоры о разоружении боевиков ИГИЛ в Сирии.