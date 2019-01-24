Отец футболиста на Infiniti: Ввалим сыну, не сомневайтесь 10 24.01.2019, 21:08

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Илья Лухвич

О «подвигах» сына родители узнали из интернета.

Родители Ильи Лухвича узнали об автомобильных «подвигах» сына из публикации в интернете. От увиденного они были в шоке. Сейчас 19-летний футболист задержан и находится в РУВД Центрального района Минска.

— Не думал, что он на такое способен, — поделился с tut.by отец парня Александр Лухвич.

Infiniti, на котором ездил Илья, принадлежит его матери Виктории.

— Мы давали Илье поездить на машине, так как сами живем за городом, чтобы парню удобно было добираться на учебу в университет, — поделился подробностями папа футболиста.

Хотя сам Илья живет в квартире в Минске, периодически он приезжает в родительский дом.

Вчера, после публикации в интернете, Александр начал звонить сыну на мобильный телефон, но тот не снимал трубку, потом телефон оказался отключен.

— Мы очень волновались, начали обзванивать друзей сына. Один из них нам сказал, что Илью и его девушку задержала милиция прямо на улице. Эвакуировали от подъезда Infiniti, — говорит отец.

— За что и почему сына задержали, мы пока не знаем, нам никто ничего не говорит.

Его вместе с девушкой доставили в Центральное РУВД Минска. — Машину забрать нам не разрешают — якобы там отличаются какие-то цифры от тех, что в техпаспорте.

Как стало известно, девушка Ильи — Анастасия — учится на первом курсе в Академии МВД. Она присутствовала в автомобиле практически на всех роликах. То видео, где молодой человек держит в руках пистолет, она снимала сама.

В ГУВД Мингорисполкома пока отказались комментировать ситуацию.

— Ввалим сыну, не сомневайтесь. И что-то более радикальное к нему применим, — уверяет папа молодого футболиста Александр.

Напомним, молодой футболист Илья Лухвич на Infiniti грубо нарушал ПДД и выкладывал видео в своем Instagram. Видео одного из таких инцидентов, заснятых на столичной улице Орловской, появилось в Instagram automotiveby. Изначально в нем была ссылка на профиль предполагаемого нарушителя — l.i.7, но через некоторое время ее удалили и обращение «Илья» поменяли на «Вовчик».

Журналисты «Трибуны» выяснили, что аккаунт l.i.7 принадлежит Илье Лухвичу. 19-летний Илья — старший сын Александра Лухвича, бывшего футболиста сборной Беларуси и тренера ФК «Минск». Парень пошел по стопам отца, серьезно занявшись футболом. По амплуа он нападающий. Всю детскую карьеру провел в структуре ФК «Минск». В 2016-м дебютировал за дубль «горожан», забив в девяти матчах три мяча.