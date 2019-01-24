Фотофакт: Наставник жодинского «Торпедо» тренирует футболистов на льду 2 24.01.2019, 21:30

фото: vk.com

Вадим Скрипченко решил разнообразить тренировки своих подопечных.

Новый главный тренер жодинского "Торпедо" Вадим Скрипченко, ставший первым в истории специалистом, чьи команды два года подряд вылетали из российской премьер-лиги, предложил подопечным отточить навыки на льду.

- Пусть погодные условия в Беларуси и не оптимальные для проведения предсезонных сборов футболистов, зато в Жодино хватает спортивных сооружений, позволяющих проводить тренировки не только интенсивно, но и разнообразно. Так, помимо искусственного поля, тренажерного, игрового и гимнастического залов, "автозаводцы" используют еще и возможности крытой ледовой площадки, — сообщает группа "Торпедо" во "ВКонтакте".