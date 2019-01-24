закрыть
24 января 2019, четверг, 22:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Фотофакт: Наставник жодинского «Торпедо» тренирует футболистов на льду

2
  • 24.01.2019, 21:30
фото: vk.com

Вадим Скрипченко решил разнообразить тренировки своих подопечных.

Новый главный тренер жодинского "Торпедо" Вадим Скрипченко, ставший первым в истории специалистом, чьи команды два года подряд вылетали из российской премьер-лиги, предложил подопечным отточить навыки на льду.

- Пусть погодные условия в Беларуси и не оптимальные для проведения предсезонных сборов футболистов, зато в Жодино хватает спортивных сооружений, позволяющих проводить тренировки не только интенсивно, но и разнообразно. Так, помимо искусственного поля, тренажерного, игрового и гимнастического залов, "автозаводцы" используют еще и возможности крытой ледовой площадки, — сообщает группа "Торпедо" во "ВКонтакте".

фото: VK.COM

популярное за неделю

Мнение

Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип