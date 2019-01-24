В Греции перенесли голосование по Македонии 24.01.2019, 21:33

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Голосование проведут завтра, 25 января.

Голосование в греческом парламенте о ратификации соглашения об изменении названия Македонии перенесли на пятницу 25 января на 14:30. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Ekathimerini.

Как отмечается, решение было принято после встречи спикеров парламента и заместителей спикеров, чтобы продлить время дебатов. Для того, чтобы соглашение ратифицировали, необходимо по меньшей мере 152 голоса греческих депутатов.

Также сообщается, что около 1500 сотрудников полиции патрулируют столицу Греции Афины перед началом демонстраций против ратификации соглашения.