Климкин: Борьба венесуэльцев напоминает мне драйв времен Майдана 2 24.01.2019, 21:51

Павел Климкин

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Украина поддерживает тех, кто отстаивает право на свободное будущее Венесуэлы, заявил глава украинского МИД.

Украина поддерживает венесуэльцев, отстаивающих право на свободное будущее, и осуждает резкую реакцию властей на протесты. Об этом 24 января написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Мы должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", – отметил министр.

У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 января 2019 г.

Силовые меры против участников антиправительственных выступлений – самый краткий путь для утраты легитимности властей, считает глава МИД.

"Рассчитываем на Национальную ассамблею и мудрость ее главы Хуана Гуайдо для выхода из политического кризиса", – подчеркнул Климкин.