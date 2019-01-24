Цинизм дня: как власти «борются» с курением 2 24.01.2019, 22:00

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Фото: tut.by

Одной рукой подписывается ужесточающий декрет, второй дается «добро» на тысячи табачных киосков.

Диктатор подписал декрет, ужесточающий антитабачное законодательство. Основной целью документа являются «последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения».

Нововведения предусматривают законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления – систем для потребления табака. Теперь на них будут распространяться отдельные правовые нормы, действующие в отношении производства, оборота и потребления табачных изделий. В частности, теперь производством и оборотом таких систем смогут только субъекты хозяйствования Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

Жидкости для электронных систем курения отныне нельзя открыто выкладывать в витринах и ином торговом оборудовании. Предусматриваются ограничения по местам продажи, использования (потребления) электронных систем курения. Вводятся запреты на рекламу, продажу несовершеннолетним жидкостей для электронных систем курения.

фото: euroradio

Декрет также закрепляет расширение перечня мест, в которых полностью запрещается курение. В частности, запрет на курение вводится в отношении вспомогательных помещений жилых домов, лифтов, автомобилей, перевозящих детей до 14 лет, детских площадок, рабочих мест в помещениях, территорий и помещений спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования, подземных переходов, остановочных пунктов и посадочных площадок.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв.м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы.

С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.

Казалось бы, такую новость нужно только приветствовать. Если только не вспоминать о том, что с легкой руки того же человека, подписавшего указ, в стране вскоре появится более двух тысяч ларьков «Табакерка», торгующих сигаретами в людных местах.